Dacă „tricolorii” vor trece de selecționata lui Vincenzo Montella, finala pentru calificarea la turneul final se va disputa pe 31 martie, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Partida cu Turcia este programată pe stadionul „Beșiktaș Park”, de la ora 19:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Steliano Filip: „Ne așteaptă un meci foarte greu din toate punctele de vedere”

Înaintea confruntării, Sport.ro a stat de vorbă cu Steliano Filip, fost fundaș al lui Dinamo și fost internațional român, cu șapte selecții la prima reprezentativă.

Fundașul stânga consideră că România va avea o misiune extrem de dificilă în Turcia, mai ales din cauza atmosferei de pe stadion, însă speră ca echipa pregătită de Mircea Lucescu să obțină victoria.

„Ne așteaptă un meci foarte greu din toate punctele de vedere. Turcii au un lot foarte bun, iar atmosfera de acolo este foarte dificilă. Nu o să ne fie ușor, dar îmi doresc să facem un meci mare și să câștigăm!”, a declarat Steliano Filip pentru Sport.ro.

De-a lungul carierei, Steliano Filip a evoluat pentru mai multe cluburi, printre care LPS Banatul, Avicola Buziaș, FC Maramureș, Dinamo București, Hajduk Split, Dunărea Călărași, AE Larisa, Viitorul Constanța, Mezokövesd și CS Lotus Băile Felix.

În prezent, la 31 de ani, fostul fundaș al lui Dinamo evoluează în Austria, la echipa de amatori Union Edelweiss.