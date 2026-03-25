Dacă „tricolorii” vor trece de selecționata lui Vincenzo Montella, finala cu Slovacia sau Kosovo se va disputa pe 31 martie, tot în deplasare. Partida de joi se joacă la „Beșiktaș Park”, de la ora 19:00, și va fi transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.

Pronosticul lui Cosmin Bărcăuan înainte de Turcia - România: „Sunt încrezător”

Înaintea confruntării, Sport.ro a stat de vorbă cu Cosmin Bărcăuan, fost internațional cu opt selecții la națională și cu experiență la Dinamo, Universitatea Craiova, Șahtior Donețk și PAOK Salonic. Fostul fundaș consideră că România are șanse reale în fața Turciei, chiar dacă partida se anunță dificilă.

„Merg pe victoria României! Sunt încrezător”, a declarat Bărcăuan pentru Sport.ro.

Fost fundaș și mijlocaș defensiv, Cosmin Bărcăuan (47 de ani) s-a remarcat la Dinamo București, unde a câștigat un titlu și două Cupe ale României.

A jucat la Șahtior Donețk sub comanda lui Mircea Lucescu și a evoluat în Champions League împotriva unor legende precum Ronaldinho și Lionel Messi.

De asemenea, a mai trecut pe la PAOK Salonic și OFI Creta, iar pentru echipa națională a înscris două goluri în opt selecții.