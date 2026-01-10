Ce lovitură! Dominik Szoboszlai și-a dat acordul și semnează

Ce lovitură! Dominik Szoboszlai și-a dat acordul și semnează
Dominik SzoboszlaiLiverpool
Liverpool este aproape de a da o lovitură importantă, prelungindu-i contractul unui jucător ”vânat” și de alte echipe mari. Este vorba despre Dominik Szoboszlai (25 de ani), care este unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai echipei lui Arne Slot.

Mijlocașul maghiar a ajuns la un acord de principiu cu clubul pentru a prelungi înțelegerea scadentă în 2028, scrie publicația CaughtOffisde. Acesta este fericit la Liverpool și prioritizează semnarea unui nou contract, în ciuda faptului că nu duce lipsă de oferte.

Dominik Szoboszlai, gata să semneze din nou cu Liverpool

Printre echipele interesate de Szoboszlai se numără Real Madrid și Bayern Munchen, dar maghiarul e gata să rămână în Premier League. După ce va rezolva înțelegerea cu mijlocașul, Liverpool se va ocupa de o situație ”arzătoare”, cea a lui Ibrahima Konate, ajuns la final de contract.

Și în acest sezon, Szoboszlai este unul dintre cei mai eficienți jucători ai lui Liverpool, reușind să evolueze în 27 de partide, în care a marcat de cinci ori și a oferit alte cinci pase decisive. 

Din lipsă de soluții, maghiarul a fost ”improvizat” și pe postul de fundaș dreapta de Arne Slot la începutul sezonului, unde a avut prestații onorabile.

Arsenal - Liverpool 0-0 | Remiză în derby-ul rundei din Premier League

Arsenal ajunge la 49 de puncte, iar Liverpool rămâne pe locul patru, cu 35 de puncte, la opt distanță de următoarea clasată Aston Villa.

În următoarea rundă, liderul din Premier League se va deplasa pe terenul celor de la Nottingham Forest, iar Liverpool va primi vizita penultimei clasate Burnley.

