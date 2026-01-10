Ce lovitură! Dominik Szoboszlai și-a dat acordul și semnează

Liverpool este aproape de a da o lovitură importantă, prelungindu-i contractul unui jucător ”vânat” și de alte echipe mari. Este vorba despre Dominik Szoboszlai (25 de ani), care este unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai echipei lui Arne Slot.



Mijlocașul maghiar a ajuns la un acord de principiu cu clubul pentru a prelungi înțelegerea scadentă în 2028, scrie publicația CaughtOffisde. Acesta este fericit la Liverpool și prioritizează semnarea unui nou contract, în ciuda faptului că nu duce lipsă de oferte.



Dominik Szoboszlai, gata să semneze din nou cu Liverpool



Printre echipele interesate de Szoboszlai se numără Real Madrid și Bayern Munchen, dar maghiarul e gata să rămână în Premier League. După ce va rezolva înțelegerea cu mijlocașul, Liverpool se va ocupa de o situație ”arzătoare”, cea a lui Ibrahima Konate, ajuns la final de contract.



Și în acest sezon, Szoboszlai este unul dintre cei mai eficienți jucători ai lui Liverpool, reușind să evolueze în 27 de partide, în care a marcat de cinci ori și a oferit alte cinci pase decisive.

