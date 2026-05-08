Matei Ilie a fost sincer, după ce CFR Cluj s-a îndepărtat de titlu: „Puteam mai mult”

Cea mai mare ocazie din meci a fost semnată de Tidiane Keita care a lovit bara în repriza a doua.

Universitatea Craiova a remizat pe terenului lui CFR Cluj, scor 0-0 , într-un meci din runda a 8-a din play-off.

Fundașul lui CFR Cluj a dezvăluit că ardelenii și-au dorit victoria pe final pentru a păstra șase mari la titlu.

Matei Ilie a vorbit și despre realizările echipei sale din acest sezon.

„Am jucat cu liderul acestui campionat, a fost un meci greu. Cred că planul tactic a fost urmat bine și ne-a ieșit bine în acest meci.

Am simțit că puteam mai mult, am forțat pentru victorie, chiar asta ne-am dorit. Sunt optimist, vrem să ne câștigăm următoarele două meciuri.

Aici suntem obișnuiți cu performanța, iar dacă nu câștigi un trofeu sau nu ești în cupele europene este greu”, a declarat Matei Ilie, după remiza cu Universitatea Craiova.

Cu punctul adunat din Gruia, Universitatea Craiova va rămâne și la finalul etapei #8 în fruntea play-off-ului cu 46 de puncte. ”U” Cluj se poate apropia la o lungime de olteni dacă va câștiga sâmbătă cu Rapid, pe ”Cluj-Arena”.

CFR Cluj e pe trei cu 41 de puncte. După opt etape în play-off, echipa pregătită de Daniel Pancu a bifat patru victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și două înfrângeri.