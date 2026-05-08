Craiova a dat cu piciorul la o oportunitate monumentală: ce ar fi putut realiza oltenii cu o victorie la Cluj

CFR Cluj și Universitatea Craiova ne-au convins, încă o dată, că avem un campionat slab! Pentru că cel mai așteptat meci din etapa cu numărul 8 al play-off-ului a fost o plictiseală totală, după cum Sport.ro a arătat aici.

Rezultatul final, 0-0, a cam scos formația din Gruia din lupta pentru titlu. Pentru că echipa lui Pancu e la cinci puncte de lider, când mai sunt șase puncte rămase în joc.

Dar și Craiova are ce regreta după partida de vineri! Concret, trupa pregătită de Filipe Coelho ar fi putut face un pas imens spre câștigarea titlului. Încă din acest weekend! Calculele erau simple: dacă Universitatea ar fi învins CFR Cluj, iar Rapid ar fi bătut Universitatea Cluj (sâmbătă, ora 21:00), atunci Baiaram și colegii săi erau campioni!