Portarul David Raya culege laudele pentru prestații colective defensive impresionante, semnate de fundașii „tunarilor.”

Echipa antrenată de Mikel Arteta a învins luni-seară deja retrogradata Burnley, scor 1-0, printr-un gol marcat din lovitură de cap de germanul Kai Havertz.

Arsenal a ajuns la 32 de meciuri fără gol primit în sezonul 2025/26

Ofensiv, a fost o nouă prestație care deschide uși pentru critici lansate asupra unui Arsenal care poate fi catalogat drept prea temător, mai ales că a înfruntat o echipă lipsită de miză de joc.

Din punct de vedere defensiv însă lucrurile se prezintă la un nivel mai mult decât satisfăcător pentru nord-londonezi.

David Raya nu a primit gol timp de jumătate din sezonul de Premier League

David Raya nu doar că a ajuns la 19 partide încheiate fără gol primit - adică jumătate din etapele jucate în sezonul de Premier League -, dar Arsenal a bifat cel de-al 32-lea meci finalizat cu poarta intactă.

În cele cinci mari campionate ale Europei, Arsenal nu doar că se situează prima în clasamentul care măsoară partidele încheiate fără gol încasat, ci are șase meciuri în fața locului secund, notează OptaJoe.

