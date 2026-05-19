Portarul David Raya culege laudele pentru prestații colective defensive impresionante, semnate de fundașii „tunarilor.”
Echipa antrenată de Mikel Arteta a învins luni-seară deja retrogradata Burnley, scor 1-0, printr-un gol marcat din lovitură de cap de germanul Kai Havertz.
Arsenal a ajuns la 32 de meciuri fără gol primit în sezonul 2025/26
Ofensiv, a fost o nouă prestație care deschide uși pentru critici lansate asupra unui Arsenal care poate fi catalogat drept prea temător, mai ales că a înfruntat o echipă lipsită de miză de joc.
Din punct de vedere defensiv însă lucrurile se prezintă la un nivel mai mult decât satisfăcător pentru nord-londonezi.
David Raya nu a primit gol timp de jumătate din sezonul de Premier League
David Raya nu doar că a ajuns la 19 partide încheiate fără gol primit - adică jumătate din etapele jucate în sezonul de Premier League -, dar Arsenal a bifat cel de-al 32-lea meci finalizat cu poarta intactă.
În cele cinci mari campionate ale Europei, Arsenal nu doar că se situează prima în clasamentul care măsoară partidele încheiate fără gol încasat, ci are șase meciuri în fața locului secund, notează OptaJoe.
Spaniolul Raya, încântat de fundașii pe care se poate baza
După încheierea meciului cu Burnley, spaniolul David Raya le-a mulțumit coechipierilor pentru eforturile depuse.
Raya preferă să nu comenteze în vreun fel situația pe care o întâmpină la echipa națională a Spaniei, unde nu are certitudinea că va apăra în fața lui Unai Simon la Cupa Mondială din vară.
„Sunt foarte mândru de modul în care am jucat și ne-am apărat. Desigur, sunt mândru și de mine. Vreau să ajut echipa cât de mult se poate, dar, fără acești jucători, nu aș putea face nimic de unul singur.
Am avut acea duritate defensivă încă de la startul sezonului, gândul ne-a fost să nu permitem multe ocazii de gol adversarilor. Îi felicit pe toți, meciurile fără gol primit ne-au ajutat să câștigăm multe etape.
Multe meciuri sunt câștigate la un gol diferență, așa că, dacă păstrezi poarta intactă, devine mai ușor să câștigi meciurile,” a punctat David Raya, conform Arsenal.com, pe marginea secretului succesului din spatele echipei Arsenal în sezonul 2025/26.
Arsenal poate ieși campioană cu o etapă înainte de finalul campionatului
Arsenal poate ieși campioana Angliei, după 22 de ani de așteptare, în cazul în care Manchester City nu câștigă cele trei puncte puse în joc în deplasarea de la Bournemouth.
Marți, 19 mai, Bournemouth întâlnește Manchester City, de la 21:30, iar Chelsea primește replica lui Tottenham, de la 22:15. Ambele meciuri sunt transmise exclusiv de VOYO.