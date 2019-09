Dejan Lovren: "Nu sunt fericit!". Fundasul croat a vorbit despre dorinta de a parasi Liverpool

Dejan Lovren, in varsta de 30 de ani, a fortat plecarera sa de la Liverpool in aceasta vara.

Nemultumit de statutul de rezerva si de faptul ca nu i s-au mai oferit sanse dupa ce si-a revenit in urma accidentarii suferite, Lovren a spus ca a avut mai multe discutii cu antrenorul Jurgen Klopp despre o eventuala despartire:

"Da, am vrut sa plec. Stiu ca am dat totul pentru Liverpool, am castigat Champions League si nu sunt genul de persoana care prefera sa stea pe banca de rezerve si sa castige bani. Unele persoane din jurul meu m-au sfatuit sa raman la Liverpool, deoarece este un club mare, sa tac si sa iau banii, dar eu nu sunt asa."

Cu toate ca Lovren isi dorea un nou inceput, Jurgen Klopp l-a convins in cele din urma sa ramana: "Asculta, esti un jucator de clasa mondiala, nu o sa te lasam sa pleci. Avem nevoie de tine.", au fost cuvintele pe care antrenorul i le-a spus lui Lovren.

In cele din urma cele doua parti s-au inteles si Lovren va continua la Liverpool:

"Saptamana trecuta am vorbit cu Klopp din nou, mi-a spus ca ma intelege si stie ca nu sunt fericit, dar mi-a spus ca ce a fost a fost, sa imi dau restart la ganduri, pentru ca sunt un jucator important", a precizat Lovren

Dejan Lovren se va lupta pentru un post de titular in centrul defensivei lui Liverpool cu cel mai bun fundas din lume din acest moment, Virgil Van Dijk, cu Joël Matip si cu Joe Gomez.