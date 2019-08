BLESTEMUL Karius o loveste din nou pe Liverpool! Adrian a facut o gafa IDENTICA in meciul cu Southampton! Ce a facut eroul din Supercupa Europei

Liverpool are din nou probleme cu portarii.

Jurgen Klopp este lovit din nou de blestemul portarilor! Dupa ce a renuntat la Karius, cel care a gafat grav in finala UEFA Champions League din 2018, Liverpool a dat lovitura cu aducerea lui Alisson Becker. Insa brazilianul s-a accidentat in prima etapa a sezonului din Premier League.

Inlocuitorul lui Alisson la Supercupa Europei a fost Adrian, cel care a parat penalty-ul decisiv cu Chelsea! In momentul in care sarbatorea cu colegii victoria, el a fost lovit accidental de un fan care a intrat pe teren.

Adrian si-a revenit si a fost titular in poarta lui Liverpool in deplasarea de la Southampton, insa a comis-o grav la o faza care a semanat cu cea a lui Karius la Benzema din finala de acum un an. Adrian a incercat o pasa spre un coleg insa a trimis in piciorul lui Ings, fost jucator la Liverpool!