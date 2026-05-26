Marc Marquez revine! Spaniolul e pregătit să facă spectacol în Marele Premiu al Italiei

Campionul mondial la MotoGP, Marc Marquez, va reveni pe circuit la Marele Premiu al Italiei din acest weekend, a anunţat marţi echipa Ducati, după operaţiile la care spaniolul a fost supus după accidentul de la Le Mans din această lună, relatează Reuters.

Marc Marquez a lipsit de asemenea de la Marele Premiu al Franţei şi de la cel al Cataloniei după ce şi-a fracturat piciorul într-un accident neplăcut în proba de sprint de la Le Mans.

Pilotul de 33 de ani a fost supus unei operaţii pentru fractura la metatarsiene, dar şi unei operaţii la umăr, care fusese iniţial programată după Marele Premiu al Cataloniei.

''După verificările medicale pozitive, Marc va călători mâine la Mugello'', a comunicat echipa Ducati.

''El este programat pentru o evaluare finală joi pentru a da undă verde participării în Marele Premiu al Italiei'', a mai transmis Ducati.

Pilotul italian de teste Michele Pirro îl va înlocui pe fratele său mai mic, Alex Marquez, pe motocicleta Gresini Racing, după ce acesta a suferit un accident grav în Marele Premiu al Cataloniei.

Alex va lipsi din Marele Premiu al Italiei şi din cel al Ungariei după ce a suferit o fractură marginală la vertebra din apropierea gâtului şi o fractură la clavicula dreaptă.

Agerpres