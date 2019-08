INCREDIBIL! Portarul Adrian a fost accidentat de un fan care a intrat pe teren sa se bucure cu jucatorii lui Liverpool! Cine poate apara in campionat

Situatie ireala pentru Jurgen Klopp!

Ramas fara Alisson dupa meciul cu Norwich, din prima etapa a Premier League, neamtul il poate pierde si pe spaniolul Adrian! Titular in Supercupa Europei, Adrian s-a accidentat la bucuria de dupa executarea loviturilor de la 11 metri. Un suporter l-a lovit la glezna in momentul in care a intrat prin alunecare in grupul jucatorilor care celebrau castigarea trofeului.

La meciul din weekend contra lui Southampton, in poarta lui Liverpool ar putea fi Andy Lonergan (35 de ani). Goalkeeperul a fost chemat in presezon de Klopp, apoi a primit un contract pe termen scurt din partea lui Liverpool dupa ce Alisson s-a accidentat. Brazilianul poate lipsi pana la doua luni.

"Lonergan va fi gata daca trebuie sa intre", a spus Klopp despre portarul care a aparat in ultimul sezon la Rochdale, in liga a 3-a engleza.

35y 302d - Should he debut for Liverpool tomorrow, Andy Lonergan will be the oldest Englishman to make his Premier League debut in the 21st century, aged 35 years and 302 days. Evergreen. pic.twitter.com/lZRTnaR2BT — OptaJoe (@OptaJoe) August 16, 2019