CFR poate pica intr-o grupa SOC cu Liverpool si Atletico, daca trece de Slavia! Cele mai mari probabilitati la tragere: Barca are 21.56% sanse sa pice cu Tottenham

Joi are loc tragerea la sorti pentru grupele UEFA Champions League in acest sezon!

CFR Cluj lupta pentru grupele UEFA Champions League in acest sezon, insa are nevoie de un nou miracol dupa ce a pierdut cu 1-0 in mansa tur pe propriul teren contra celor de la Slavia Praga. Daca urnele 3 si 4 raman in continuare cu multe semne de intrebare, in privinta primelor 2 urne, cele 16 echipe sunt deja cunoscute (cu o exceptie - Ajax Amsterdam).

Astfel, un utilizator a facut un calcul al probabilitatilor pentru a determina care sunt cele mai mari sanse ca 2 echipe din primele 2 urne sa pice in aceeasi grupa, luand in calcul criteriile de la tragerea la sorti (nu pot pica echipe din aceeasi tara).

Duelul cu cele mai mari sanse de a avea loc dupa tragerea la sorti este Barcelona - Tottenham! Acest lucru este cauzat de faptul ca Anglia are nu mai putin de 3 reprezentante in prima urna, astfel ca acestea nu pot sa pice cu Spurs. Liverpool - Atletico, Man City - Atletico, Juventus - Tottenham, Zenit - Tottenham sunt alte dueluri cu sanse mari. Duelul cel mai improbabil este PSG - Ajax.