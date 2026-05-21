Fostul portar al Generației de Aur a fost titular în meciul cu Suedia din sferturile CM 1994, când nordicii au reușit să egaleze în minutul 115 prin Kenneth Andersson, după o gafă de proporții a lui Prunea.

La penalty-uri, suedezii s-au impus și s-au calificat în semifinalele competiției, unde au jucat împotriva Braziliei, care a și câștigat acea ediție de Mondial. Performanța reușită atunci de Gică Hagi și elevii săi rămâne și astăzi cea mai importantă din istoria fotbalului românesc la nivel de echipă națională.

Florin Prunea, amintire după CM 1994: ”Am divorțat din cauza ta”

Pentru acea gafă, Prunea a fost ”taxat” pe stadioanele din țară. Fostul mare portar își amintește că a fost luat în colimator de un fan la un meci disputat la Galați.

”Aveam brichetă lângă brichetă și monedă lângă monedă aruncate din tribune. Și ce de înjurături… Și le-am zis alor mei să mă schimbe, că le fac și lor rău. Mă omoară ăștia din tribune, nu mai plec de aici. Dar nu m-a schimbat. Și din tot vacarmul ăla, pe unul îl țin minte bine. Băi, dacă nu mi-a zis și de mamă și de soție…

Uite așa se ținea de gard și făcea cu gardul așa, de mai avea puțin și-l rupea. Și la pauză n-am mai putut și m-am întors spre el. 'Băi, fratele meu, mai poți?'. Iar el: 'Băi, Florine, am divorțat din cauza ta! Am aruncat televizorul pe geam și m-a lăsat nevasta din cauza ta!'. Băi, m-a pufnit un râs... 'Fratele meu, înjură-mă cât vrei tu!'”, a spus Prunea, la Digi Sport.

În acea perioadă, Prunea evolua pentru Dinamo, unde a petrecut cinci ani, între 1992 și 1997, după care a plecat la Universitatea Cluj. În străinătate, fostul portar a jucat în Turcia, Bulgaria și Grecia.