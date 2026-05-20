Eli Junior Kroupi a fost cel care a deschis scorul pentru Bournemouth în minutul 39, iar gazdele au menținut avantajul până aproape de finalul partidei. Manchester City a egalat târziu, prin golgheterul Erling Haaland, abia în minutul 90+5, iar titlul merge după 22 de ani în vitrina lui Arsenal.

Ce au făcut jucătorii lui Arsenal după ce au câștigat titlul în Premier League

Jucătorii lui Arsenal au urmărit cu sufletul la gură meciul, iar bucuria a fost pe măsură la final. Câțiva au și postat reacții scurte pe rețelele de socializare, iar apoi a urmat, inevitabil, o poză de grup.

În așteptarea trofeului, care va fi înmânat după ultima etapă din Premier League, cei de la Arsenal s-au pozat cu unul de... carton.