FOTO N-au mai așteptat trofeul: ce au făcut jucătorii lui Arsenal, după ce au câștigat titlul în Premier League

N-au mai așteptat trofeul: ce au făcut jucătorii lui Arsenal, după ce au câștigat titlul în Premier League Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Arsenal este noua campioană din Premier League, după ce Manchester City s-a încurcat pe terenul celor de la Bournemouth, scor 1-1, astfel că nu mai poate recupera distanța de patru puncte, cu o etapă înainte de finalul sezonului.

TAGS:
arsenal campioanaArsenal
Din articol

Eli Junior Kroupi a fost cel care a deschis scorul pentru Bournemouth în minutul 39, iar gazdele au menținut avantajul până aproape de finalul partidei. Manchester City a egalat târziu, prin golgheterul Erling Haaland, abia în minutul 90+5, iar titlul merge după 22 de ani în vitrina lui Arsenal.

Ce au făcut jucătorii lui Arsenal după ce au câștigat titlul în Premier League

Jucătorii lui Arsenal au urmărit cu sufletul la gură meciul, iar bucuria a fost pe măsură la final. Câțiva au și postat reacții scurte pe rețelele de socializare, iar apoi a urmat, inevitabil, o poză de grup.

În așteptarea trofeului, care va fi înmânat după ultima etapă din Premier League, cei de la Arsenal s-au pozat cu unul de... carton.

Astfel, meciul din ultima etapă din Premier Legaue, cu Crystal Palace, nu va conta în economia clasamentului final, dar va marca un moment istoric: Arsenal va primi trofeul de campioană, iar totul poate fi urmărit duminică, de la ora 18:00, LIVE pe VOYO.

După ce a câștigat Premier League după o pauză de 22 de ani, Arsenal mai are o miză importantă pentru acest final de sezon. Va juca finala Champions League în compania celor de la PSG, la Budapesta, pe 30 mai.

Mikel Arteta, șapte ani la Arsenal

”Instalat” în 2019, Mikel Arteta (44 de ani) a primit încredere din partea conducerii lui Arsenal chiar și într-o perioadă în care rezultatele lipseau cu desăvârșire, în ciuda investițiilor masive. Premier League este al patrulea trofeu al antrenorului spaniol pe banca echipei de pe Emirates, după FA Cup din sezonul 2019-2020 și două Supercupe ale Angliei, 2020-2021 și 2023-2024.

  • Până acum, Arteta a bifat 350 de partide pe banca lui Arsenal, reușind să câștige 216 dintre acestea. 60 s-au încheiat la egalitate, iar 74 au fost înfrângeri.
  • Înainte de a prelua Arsenal, spaniolul a fost, timp de trei ani, secundul lui Pep Guardiola la Manchester City, între 2016 și 2019.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
ARTICOLE PE SUBIECT
Arsenal, campioană după 22 de ani! Cum arăta echipa invincibilă a ”tunarilor” din sezonul 2003-2004
Arsenal, campioană după 22 de ani! Cum arăta echipa invincibilă a ”tunarilor” din sezonul 2003-2004
Declan Rice, reacție-fulger după ce a devenit campion cu Arsenal: ”V-am spus-o tuturor”
Declan Rice, reacție-fulger după ce a devenit campion cu Arsenal: ”V-am spus-o tuturor”
Reacția lui Mikel Arteta după ce Arsenal a devenit campioana Angliei: ”Nu pot fi mai fericit!”
Reacția lui Mikel Arteta după ce Arsenal a devenit campioana Angliei: ”Nu pot fi mai fericit!”
ULTIMELE STIRI
Dinamo a câștigat clar finala cu Rapid! Încă un succes pentru Cosmin Radu și compania
Dinamo a câștigat clar finala cu Rapid! Încă un succes pentru Cosmin Radu și compania
Garanția primită de Baciu, înainte de a semna cu FCSB: „Mi s-a promis!“
Garanția primită de Baciu, înainte de a semna cu FCSB: „Mi s-a promis!“
Freiburg - Aston Villa, ora 22:00, LIVE TEXT. Unai Emery, cu ochii pe un nou trofeu Europa League
Freiburg - Aston Villa, ora 22:00, LIVE TEXT. Unai Emery, cu ochii pe un nou trofeu Europa League
Șoc în Anglia: Southampton, EXCLUSĂ din finala pentru promovarea în Premier League! Cine îi ia locul
Șoc în Anglia: Southampton, EXCLUSĂ din finala pentru promovarea în Premier League! Cine îi ia locul
Arsenal, campioană după 22 de ani! Cum arăta echipa invincibilă a ”tunarilor” din sezonul 2003-2004
Arsenal, campioană după 22 de ani! Cum arăta echipa invincibilă a ”tunarilor” din sezonul 2003-2004
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

FCSB, al doilea fotbalist acontat pentru noul sezon: „Mi-a plăcut! Joacă rapid și în față“

FCSB, al doilea fotbalist acontat pentru noul sezon: „Mi-a plăcut! Joacă rapid și în față“

City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!



Recomandarile redactiei
Șoc în Anglia: Southampton, EXCLUSĂ din finala pentru promovarea în Premier League! Cine îi ia locul
Șoc în Anglia: Southampton, EXCLUSĂ din finala pentru promovarea în Premier League! Cine îi ia locul
Se pregătește cel mai spectaculos transfer al verii: Kylian Mbappe!
Se pregătește cel mai spectaculos transfer al verii: Kylian Mbappe!
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut
Garanția primită de Baciu, înainte de a semna cu FCSB: „Mi s-a promis!“
Garanția primită de Baciu, înainte de a semna cu FCSB: „Mi s-a promis!“
Dinamo a câștigat clar finala cu Rapid! Încă un succes pentru Cosmin Radu și compania
Dinamo a câștigat clar finala cu Rapid! Încă un succes pentru Cosmin Radu și compania
Alte subiecte de interes
Declan Rice, reacție-fulger după ce a devenit campion cu Arsenal: ”V-am spus-o tuturor”
Declan Rice, reacție-fulger după ce a devenit campion cu Arsenal: ”V-am spus-o tuturor”
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
CITESTE SI
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

stirileprotv Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!