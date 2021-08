Cum arătau cifrele lui Lukaku în primul său sezon la Chelsea? Mourinho l-a lăsat să plece pentru o sumă record în 2014

Din articol Care au fost cifrele lui Lukaku la Chelsea?

Romelu Lukaku se întoarce la Chelsea după șapte ani.

Potrivit jurnalistului specialist în mercato Fabrizio Romano, Romelu Lukaku va semna zilele acestea cu Chelsea. Inter Milan a acceptat o ofertă de 115 milioane de euro pentru atacantul belgian. Jucătorul în vârstă de 28 de ani a fost campion în Serie A în sezonul precedent și, de asemenea, a fost desemnat fotbalistul sezonului în Italia.

Conducătorii clubului milanez sunt nevoiți să vândă staruri din echipă pentru a rezolva probleme financiare prin care trec. Pe lângă Lukaku, Achraf Hakimi a plecat la PSG pentru suma de 60 de milioane de euro. De asemenea, "nerazzurri" l-au pierdut și pe Antonio Conte, tehnicianul care le-a adus titlul.

Romelu Lukaku va câștiga în jur de 12 milioane de euro pe an, plus bonusuri pe Stamford Bridge. Belgianul a mai jucat între 2011 și 2014 la echipa londoneză.

Care au fost cifrele lui Lukaku la Chelsea?

La doar 18 ani, Lukaku era dorit de multe cluburi din lume, părea un jucător de mare perspectivă, iar semnătura belgianului avea să fie extrem de căutată. Acesta a ales totuși să meargă la Chelsea, care după spusele sale era un vis devenit realitate: "Am visat sa joc aici de când aveam 10 ani, gândindu-mă ca o sa dau mana cu toți acei jucători magnifici, precum John Terry sau Frank Lampard. Este exact ceea ce căutam", declara atacantul belgian după transferul pe Stamford Bridge.

Roman Abramovich plătea în jur de 20 de milioane de euro pe Lukaku și părea să fie următorul înlocuitor al legendarului Didier Drogba.

Belgianul a jucat 12 meciuri în sezonul 2011-12 pentru Chelsea și după ce echipa sa a câștigat Liga Campionilor, acesta a refuzat să ridice trofeul, declarând: "Nu eu am câștigat acest trofeu, ci echipa! ".

Dezamăgit de statul de rezervă pe care îl avea în echipa, Lukaku a ales să fie împrumutat la West Bromwich Albion, acolo unde avuse un sezon fabulos, marcând de 17 ori în 35 de meciuri în Premier League.

Lukaku nu și-a găsit locul în prima echipă nici în sezonul următor și după doar trei meciuri bifate în vara lui 2013, atacantul a fost împrumutat din nou, de data aceasta la Everton. Pe Goodsion Park, cifrele au fost excelente pentru el, marcând de 16 ori în 33 de partide, iar conducerea "caramelelor" a ales să-l cumpere definitiv pe suma de 34 de milioane euro, devenind astfel cel mai scump jucător din istoria clubului.

"Am 21 de ani, trebuie să joc într-o echipă bună. Trebuia să merg undeva unde mă simt bine. Am decis rapid și am vrut să revin aici. Acesta este locul de care aparțin", declara Romelu Lukaku, după despărțirea de Chelsea din 2014.

