Inter nu lasă garda jos deși i s-au oferit 100 milioane de euro pentru Lukaku

Romelu Lukaku (28 de ani), atacantul lui Inter Milano, a fost ofertat de Chelsea Londra, informează Goal.com.

Echipa miliardarului Roman Abramovich le-a făcut italienilor o propunere de 100 milioane de euro plus cedarea lui Marcos Alonso în schimbul atacantului care a mai evoluat pentru Chelsea în perioada 2011-2014.

Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, șefii lui Inter au declinat oferta. "Romelu Lukaku este intangibil!"

Inter have received an approach from Chelsea for Romelu Lukaku. Bid around €100m including Marcos Alonso as part of the negotiation. ???? #CFC

Inter board turned down the proposal as they want to keep Lukaku - they’ve always considered Romelu as “untouchable”. @DiMarzio ???????? #Inter