Florin Gardoș a fost invitat alături de Andru Nenciu și Amir Kiarash în emisiunea Play on Sport, moderată de Andrei Grecu, de pe VOYO.

Aceștia au vorbit despre meciurile de sâmbătă din Premier League și Ligue 1, competiții care se văd în exclusivitate pe VOYO.

Cu cine ar fi vrut să formeze un cuplu de fundași în Premier League Florin Gardoș

Fostul jucător al lui Southampton a fost întrebat cu cine și-ar fi dorit să facă cuplu în apărare dintre fundașii centrali care joacă în acest moment în prima ligă din Anglia.

Florin Gardoș nu a ezitat și l-a ales pe William Saliba, dar a recunoscut că nu s-ar fi „supărat” să joace alături de Gabriel Magalhaes.

Fostul jucător al lui FCSB a motivat alegerea făcută prin faptul că Arsenal are cea mai sigură apărare din Premier League la ora actuală.

(n.r. Cu cine ți-ai fi dorit să joci lângă tine acum, din Anglia?) Cu Saliba, pentru că Arsenal a avut cea mai bună apărare în ultimii ani. Saliba îmi place foarte mult, deși și Gabriel Magalhaes a fost bun, a fost foarte bun și a înscris multe goluri. În orice caz, în apărarea lui Arsenal, asta e satisfacția fundașului”, a spus Florin Gardoș, în emisiunea Play on Sport de pe VOYO.

Rezumat Arsenal - Leeds 5-0

