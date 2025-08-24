FOTO ȘI VIDEO Cum și-a prezentat Arsenal noul transfer mare: Eberechi Eze, pe teren înainte de meciul cu Leeds. Cât au plătit „tunarii” lui Crystal Palace

Marcu Czentye
Eberechi Eze, transferat de Arsenal de la Crystal Palace.

La douăzeci și șapte de ani, Eberechi Eze a purtat blugi, dar și un tricou Arsenal, la prima apariție pe terenul Stadionului Emirates din Londra.

Venit de la Crystal Palace contra sumei de 78 de milioane de euro, Eberechi Eze a fost aplaudat la scenă deschisă, înainte ca Arsenal să învingă Leeds United cu 5-0 și să treacă singură pe locul întâi al clasamentului de moment, în Premier League.

Viktor Gyokeres și Eberechi Eze, transferurile plătite scump de Arsenal în această vară

Fan Arsenal din copilărie, Eberechi Eze a marcat în Premier League 34 de goluri și a oferit 23 de pase de gol în cele 147 de meciuri jucate până în prezent. Eze are o experiență de peste o sută de meciuri jucate și în Championship, eșalonul secund al fotbalului englez.

Când Jurrien Timber a deschis scorul în partida Arsenal - Leeds, transmisă în exclusivitate de VOYO, regizorul transmisiei l-a găsit pe Eberechi Eze aplaudând și bucurându-se de eficiența dezvoltată în fazele fixe de noii săi colegi.

Mikel Arteta, încântat de inteligența lui Eze

Despre noua achiziție, antrenorul Mikel Arteta a afirmat că este „un jucător încântător, puternic, care va aduce în echipă o nouă dimensiune în jocul ofensiv,” înainte de a evidenția „talentul și inteligența” pe care le are, ca jucător.

„Călătoria să până aici, mentalitatea sa, ambiția sa - lucrurile acestea vrem să le vedem în echipa noastră și ne place să vedem cât de mult înseamnă această mutare pentru el,” a adăugat tehnicianul „tunarilor,” potrivit BBC.

Arsenal: 6 puncte și 6 goluri în noul sezon de Premier League

Arsenal are golaveraj 6-0 în urma victoriilor cu Manchester United și Leeds United, din primele două etape ale noului sezon.

Pentru gruparea lui Mikel Arteta urmează, probabil, cel mai dur test al întregului sezon: deplasarea pe Anfield.

Liverpool - Arsenal se joacă duminică, 31 august, de la ora 18:30, în exclusivitate pe VOYO.

  • Rezumatul mecului Arsenal - Leeds United 5-0 (VOYO). Jurrien Timber a reușit prima „dublă” din carieră, iar Viktor Gyokeres a înscris primele goluri în tricoul lui Arsenal. Puștiul Max Dowman a obținut penalty, la debut în Premier League, la vârsta de 15 ani și 235 de zile.
