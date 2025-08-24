La douăzeci și șapte de ani, Eberechi Eze a purtat blugi, dar și un tricou Arsenal, la prima apariție pe terenul Stadionului Emirates din Londra.

Venit de la Crystal Palace contra sumei de 78 de milioane de euro, Eberechi Eze a fost aplaudat la scenă deschisă, înainte ca Arsenal să învingă Leeds United cu 5-0 și să treacă singură pe locul întâi al clasamentului de moment, în Premier League.

Viktor Gyokeres și Eberechi Eze, transferurile plătite scump de Arsenal în această vară

Fan Arsenal din copilărie, Eberechi Eze a marcat în Premier League 34 de goluri și a oferit 23 de pase de gol în cele 147 de meciuri jucate până în prezent. Eze are o experiență de peste o sută de meciuri jucate și în Championship, eșalonul secund al fotbalului englez.

Când Jurrien Timber a deschis scorul în partida Arsenal - Leeds, transmisă în exclusivitate de VOYO, regizorul transmisiei l-a găsit pe Eberechi Eze aplaudând și bucurându-se de eficiența dezvoltată în fazele fixe de noii săi colegi.