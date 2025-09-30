Fundaşul francez William Saliba a semnat un „nou contract pe termen lung” cu Arsenal, a confirmat, marţi, clubul din nordul Londrei.



Fundaşul central în vârstă de 24 de ani este acum legat de Gunners până în 2030, cu trei ani mai mult decât contractul său anterior, potrivit presei specializate în sport.



”Mă simt ca acasă. Avem o echipă bună, un grup bun, un staff bun. Antrenorul este perfect pentru mine, cred că este cel mai bun loc în care pot fi”, a comentat francezul născut în Bondy, în regiunea Parisului.



Marele fundaş (1,92 m) a fost recrutat în 2019 de Arsenal, care l-a împrumutat iniţial la Saint-Etienne, Nice şi Marsilia. Din 2022, a devenit titular de neînlocuit şi formează una dintre cele mai bune perechi de fundaşi centrali din Europa alături de Gabriel, scrie News.ro.



„De când s-a alăturat echipei noastre, William a crescut mult, şi-a asumat responsabilităţi şi a construit relaţii solide cu suporterii noştri şi cu toţi membrii clubului”, a declarat antrenorul Mikel Arteta, referindu-se la un jucător „apreciat de toţi jucătorii şi de staff, ceea ce spune multe despre personalitatea, angajamentul şi atitudinea sa de zi cu zi”.

