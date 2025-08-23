Partida Arsenal - Leeds, din runda a doua de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:30 și va putea fi vizionată în direct pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Toate partidele din acest sezon de Premier League se văd pe VOYO.

Arsenal - Leeds, în direct pe VOYO, de la 19:30

Arsenal vine după victoria din prima etapă de Premier League, 1-0 în derby-ul cu Manchester United, de pe Old Trafford. „Tunarii” s-au impus grație golului marcat de Calafiori în prima repriză.

De cealaltă parte, Leeds a revenit în primul eșalon din Anglia cu o victorie. Nou-promovata a câștigat tot cu 1-0 în fața lui Everton pe teren propriu și a început cu dreptul noul sezon din Premier League.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în stagiunea 2022/2023, când trupa lui Arteta s-a impus cu 4-1.