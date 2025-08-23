LIVE VIDEO Arsenal - Leeds, în direct pe VOYO, de la 19:30! „Tunarii” întâlnesc o nou-promovată în Premier League

Arsenal - Leeds va avea loc sâmbătă, de la 19:30, în direct pe VOYO.

Partida Arsenal - Leeds, din runda a doua de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:30 și va putea fi vizionată în direct pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

  • Toate partidele din acest sezon de Premier League se văd pe VOYO.

Arsenal - Leeds, în direct pe VOYO, de la 19:30

Arsenal vine după victoria din prima etapă de Premier League, 1-0 în derby-ul cu Manchester United, de pe Old Trafford. „Tunarii” s-au impus grație golului marcat de Calafiori în prima repriză.

De cealaltă parte, Leeds a revenit în primul eșalon din Anglia cu o victorie. Nou-promovata a câștigat tot cu 1-0 în fața lui Everton pe teren propriu și a început cu dreptul noul sezon din Premier League.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în stagiunea 2022/2023, când trupa lui Arteta s-a impus cu 4-1.

Arsenal a dat lovitura pe piața transferurilor! Fabrizio Romano a anunțat transferul

De la Arsenal s-a „rupt” Kai Havertz, fotbalist de bază în lotul lui Mikel Arteta. Iar Arsenal, care a încheiat sezonul trecut pe a doua poziție în eșalonul de top al Angliei, a trebuit să-i caute cât mai repede un înlocuitor.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Arsenal s-a înțeles cu Crystal Palace pentru transferul lui Eberechi Eze.

„Tunarii” vor plăti 70 de milioane de euro pentru serviciile lui Eze, pentru care s-au luptat și cei de la Tottenham, dar care nu au reușit să ajungă la o înțelegere cu Crystal Palace.

