Crystal Palace abordează duelul de pe Selhurst Park cu un moral ridicat, după ce a obținut biletele pentru semifinalele Conference League, fază în care o va înfrunta pe Șahtior Donețk. Deși a pierdut returul din sferturi cu Fiorentina, scor 1-2, echipa lui Oliver Glasner a mers mai departe grație victoriei cu 3-0 din prima manșă.

Aflați pe locul 13 în Premier League, fără emoții mari privind retrogradarea, gazdele prioritizează acum succesul pe plan continental. Acest parcurs favorabil are loc într-un context aparte: Palace a rămas recent fără jucători de bază, iar antrenorul Oliver Glasner se pregătește să părăsească echipa în curând. Totuși, gruparea londoneză a strâns șapte puncte din ultimele nouă posibile în campionat, incluzând un succes cu 2-1 în fața lui Newcastle United.

Oaspeții, cu spatele la zid în lupta pentru supraviețuire

În tabăra adversă, obiectivul este strict legat de salvare. West Ham încearcă să evite părăsirea primului eșalon sub comanda lui Nuno Espirito Santo. Oaspeții au obținut o gură de oxigen importantă etapa trecută, după un succes categoric, scor 4-0, împotriva lui Wolverhampton Wanderers. Victoria i-a scos momentan din zona locurilor retrogradabile, asigurându-le un avans de două puncte față de Tottenham Hotspur, echipa de pe poziția a 18-a. Acest rezultat a întrerupt o serie negativă de trei meciuri fără succes pentru trupa lui Espirito Santo.

Palace se confruntă cu serioase probleme de lot înaintea fluierului de start. Adam Wharton și Maxence Lacroix au suferit accidentări în meciul cu Fiorentina, prezența lor fiind incertă. Ei se alătură unei liste de indisponibilități pe care se mai află Eddie Nketiah, Cheick Doucoure și Evann Guessand. Totuși, atacantul Jean-Philippe Mateta este apt de joc și are nevoie de doar două reușite pentru a atinge cota 50 de goluri în prima ligă, potrivit statisticilor recente.

De cealaltă parte, West Ham nu are probleme medicale. Portarul Lukasz Fabianski este din nou disponibil, iar căpitanul Jarrod Bowen traversează o formă bună, venind după două pase decisive în meciul cu Wolves.