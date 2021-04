Coutinho, dorit in Premier League! Ce suma ar putea incasa Barcelona in schimbul brazilianului

Philippe Coutinho este unul dintre fotbalistii care s-ar putea desparti in aceasta vara de Barcelona.

Readus pe Camp Nou dupa un sezon petrecut la Bayern, fotbalistul a evoluat in echipa lui Ronald Koeman doar in prima parte a sezonului, ulterior accidentandu-se grav la genunchi.

In ciuda faptului ca nu a mai jucat de la finalul lunii decembrie, Coutinho nu duce lipsa de oferte. Pe langa zvonul ca Bayern l-ar vrea inapoi, jurnalistii publicatiei Marca anunta ca brazilianul este dorit si in Premier League.

Everton este clubul care si-a manifestat interesul pentru fotbalistul Barcelonei, englezii fiind dispusi sa plateasca suma de 40 de milioane de euro pe care au stabilit-o catalanii.

In aceasta vara, oficialii clubului blaugrana vor incerca sa adune sume importante de bani de pe urma vanzarii unor fotbalisti, bani care vor acoperi o parte a datoriilor care au ajuns la valoarea de 1 miliard de euro.

Daca se va transfera la Everton, Coutinho va reveni in orasul in care a mai fost intre anii 2013-2018, pe cand a jucat la Liverpool.

Echipa pregatita de Carlo Ancelotti se lupta pentru un loc in urmatorul sezon de Champions League. Everton se afla la 6 puncte in spatele echipei de pe ultimul loc care asigura prezenta in cea mai importanta competitie intercluburi de pe continent, avand insa un meci mai putin disputat.