ULTIMA ORA! Coutinho a fost operat dupa accidentarea din meciul cu Eibar! Cat va lipsi de pe teren brazilianul

Dupa meci, clubul catalan a anuntat ca mijlocasul de 28 de ani a suferit o accidentare la meniscul genunchului stang.

In cursul zilei de sambata, fotbalistul a fost operat cu succes si va lipsi de pe teren circa 3 luni, dupa cum a transmis clubul de pe Camp Nou.

MEDICAL UPDATE | @Phil_Coutinho has been successfully operated on for the injury to his left meniscus. He will be out for approximately three months. pic.twitter.com/9feWtDghIJ