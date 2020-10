SUPER FAZA la golul Barcelonei cu Sevilla: Coutinho, primul gol pentru Barca dupa un an si jumatate dupa o pasa GENIALA a lui Messi! VIDEO

Barcelona a facut 1-1 cu Sevilla in meciul zilei din La Liga.

De Jong a deschis scorul in minutul 8, dar Sevilla n-a putut sa se bucure prea mult de avantaj. Doar cateva zeci de secunde mai tarziu, Coutinho a egalat. Reusita brazilianului, venita in minutul 10 dupa un assist genial al lui Messi, a fost prima pentru el in tricoul Barcelonei din mai 2019 incoace. Coutinho a petrecut ultimul sezon la Bayern, unde a fost imprumutat.

