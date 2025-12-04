Roma l-a vrut pe Zirkzee, dar s-a reorientat către Tel

AS Roma l-a vrut inițial pe Joshua Zirkzee (Manchester United / Olanda), dar negocierile au stagnat. În aceste condiții, "Giallorossi" au pus ochii pe Mathys Tel, tânărul atacant al lui Tottenham. Acesta este nemulțumit că nu a fost inclus pe lista pentru Champions League, la fel ca Radu Drăgușin, aflat încă în recuperare după o accidentare gravă la genunchi încă din ianuarie 2025, dar și Kota Takai, Yves Bissouma, James Maddison și Dejan Kulusevski.

Deși sunt coechipieri de aproape un an de zile, Drăgușin și Tel nu au apucat încă să joace împreună. În sezonul actual, Tel a bifat 13 prezențe și 2 goluri pentru trupa londoneză, Thomas Frank mai folosindu-i pe Randal Kolo Muani, Richarlison și Dominic Solanke pe poziția din centrul atacului.



Romanii îi au în lot pe atacanții Artem Dovbyk (28 de ani / Ucraina) și Evan Ferguson (21 de ani / Irlanda), ultimul fiind împrumutat de la Brighton & Hove Albion și având o opțiune de cumpărare în valoare de 40 de milioane de euro.



Tel a fost lansat în fotbalul mare de prestigioasa academie a lui Rennes

Mathys Henri Tel (20 de ani) este născut la Sarcelles, o comună de lângă Paris, și s-a format la juniorii cluburilor JS Villiers-le-Bel, Paris FC, AS Jeunesse Aubervilliers, Montrouge FC 92 și Rennes Academy. Ultima i-a lansat în fotbalul mare pe Sylvain Wiltord, Ousmane Dabo, Mikael Silvestre, Anthony Reveillere, Etienne Didot, Moussa Sow, Jimmy Briand, Stephane Mbia, Romain Danze, Yoann Gourcuff, Yacine Brahimi, Yann M'Vila, Abdoulaye Doucoure, Tiemoue Bakayoko, Eduardo Camavinga, Lesley Ugochukwu, Desire Doue și Ousmane Dembele.



La nivel de seniori a evoluat pentru Rennes B (2021-2022), Rennes (2021-2022), Bayern Munchen (2022-2025) și Tottenham Hotspur (2025-prezent). Are selecții pentru naționalele U17, U18, U19 și U21 ale Franței. În palmares are Bundesliga (2022-2023), 2024-2025), Europa League (2024-2025) și EURO U17 (2022).

Poate evolua ca atacant central și extremă în ambele benzi ale terenului. Este cotat la 35 de milioane de euro, după ce Bayern l-a cumpărat cu 20 de milioane de euro (iulie 2022), iar Tottenham a plătit pentru aducerea sa 45 de milioane de euro (ianuarie 2025).



Foto - Getty Images

