Echipa lui Drăgușin, deplasare teribilă: meciul zilei în Premier League, Newcastle - Tottenham, în direct pe VOYO, de la 22:15
Newcastle - Tottenham se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Tottenham Newcastle Premier League radu dragusin
Cu Radu Drăgușin în continuare indisponibil, Tottenham va bifa una dintre cele mai dificile partide ale sezonului, în Premier League.

Deplasarea la Newcastle nu este doar lungă, ci, mai ales, solicitantă pe terenul de joc. Stilul de joc agresiv al „coțofenelor,” îmbinat cu atmosfera intensă a Stadionului St. James' Park au făcut ca Newcastle să învingă marile echipe ale campionatului, în ultimii ani.

Tottenham nu a mai învins Newcastle în deplasare din 2021

Manchester City nu a făcut excepție de la această regulă, echipa antrenată de Pep Guardiola pierzând la Newcastle în urmă cu două etape, scor 2-1.

Tottenham nu a mai reușit să învingă Newcastle, în deplasare, de peste patru ani, când pentru echipa nord-londoneză marcau fotbaliști ca Harry Kane ori Heung-Min Son.

Între timp, Newcastle a depășit Tottenham acasă de cinci ori, în șase întâlniri directe. Cel mai umilitor meci recent a avut loc în 23 aprilie 2023, când Tottenham ceda la Newcastle cu un neverosimil scor, 6-1.

Newcastle - Tottenham, meci între ocupantele pozițiilor 12-13, în clasament

În primele treisprezece etape, Newcastle și Tottenham au suferit câte cinci înfrângeri.

Dincolo de startul modest de sezon, Tottenham abordează acest meci fără victorie, în ultimele patru etape de Premier League.

Rivalele din Londra, Chelsea, Arsenal și Fulham au reușit să câștige trei puncte împotriva lui Tottenham, care nu a mai câștigat un meci în Premier League din data de 26 octombrie, când trecea de Everton, scor 3-0, în deplasare.

