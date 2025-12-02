Cu Radu Drăgușin în continuare indisponibil, Tottenham va bifa una dintre cele mai dificile partide ale sezonului, în Premier League.

Deplasarea la Newcastle nu este doar lungă, ci, mai ales, solicitantă pe terenul de joc. Stilul de joc agresiv al „coțofenelor,” îmbinat cu atmosfera intensă a Stadionului St. James' Park au făcut ca Newcastle să învingă marile echipe ale campionatului, în ultimii ani.

Tottenham nu a mai învins Newcastle în deplasare din 2021

Manchester City nu a făcut excepție de la această regulă, echipa antrenată de Pep Guardiola pierzând la Newcastle în urmă cu două etape, scor 2-1.

Tottenham nu a mai reușit să învingă Newcastle, în deplasare, de peste patru ani, când pentru echipa nord-londoneză marcau fotbaliști ca Harry Kane ori Heung-Min Son.

Între timp, Newcastle a depășit Tottenham acasă de cinci ori, în șase întâlniri directe. Cel mai umilitor meci recent a avut loc în 23 aprilie 2023, când Tottenham ceda la Newcastle cu un neverosimil scor, 6-1.

