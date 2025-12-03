Radu Drăgușin a jucat din nou pentru Tottenham și a reacționat categoric: ”Am încredere în asta”

Radu Drăgușin a jucat din nou pentru Tottenham și a reacționat categoric: &rdquo;Am &icirc;ncredere &icirc;n asta&rdquo; Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Radu Drăgușin (23 de ani) își pregătește revenirea după accidentarea suferită la genunchi iarna trecută.

TAGS:
radu dragusintottenham u21TottenhamSpurs
Din articol

Cotat la 25 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Radu Drăgușin a jucat marți după-amiază într-un meci de pregătire al echipei U21 de la Tottenham contra celor de la Dagenham & Redbridge. 

”A fost a doua apariție a lui Radu pentru echipa lui Wayne Burnett, după ce a jucat într-un meci amical similar, pe terenul de antrenament, împotriva celor de la Leyton Orient luna trecută, după accidentarea la ligamentul încrucișat anterior suferită în ianuarie”, a scris Tottenham.

Radu Drăgușin a jucat din nou pentru Tottenham și a reacționat categoric: ”Am încredere în asta”

  • More minutes in the legs today feels good to be back on the pitch trusting the process 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Radu Drăgușin Instagram

După meci, stoperul londonezilor a scris și un mesaj pe rețelele social media în care a explicat că se simte bine și că are încredere că va fi apt 100% pentru revenirea la prima echipă.

”Mai multe minute în picioare astăzi. Se simte bine să fiu din nou pe teren. Am încredere în proces”, a scris Radu Drăgușin pe contul său oficial de Instagram.

Cifrele lui Radu Drăgușin

Produs de Regal Sport, Radu Drăgușin a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Juventus, Sampdoria, Salernitana, Genoa și Tottenham. Londonezii l-au cumpărat pentru 25 de milioane de eruo în iarna lui 2024.

  • Genoa: 62 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • Tottenham: 37 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Sampdoria: 15 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Salernitana: 7 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Juventus: 4 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Diego Simeone taie &icirc;n carne vie: &rdquo;Nu &icirc;nțeleg de ce nu el a c&acirc;știgat Balonul de Aur. E un jucător incredibil. &Icirc;l iubesc!&rdquo;
Diego Simeone taie în carne vie: ”Nu înțeleg de ce nu el a câștigat Balonul de Aur. E un jucător incredibil. Îl iubesc!”
ULTIMELE STIRI
Unde s-ar fi văzut astăzi Robert V&icirc;lceanu, &bdquo;diamantul&rdquo; de la FCSB retras din cauza accidentărilor: &bdquo;100%&rdquo;
Unde s-ar fi văzut astăzi Robert Vîlceanu, „diamantul” de la FCSB retras din cauza accidentărilor: „100%”
Liverpool - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 22:15 | &rdquo;Cormoranii&rdquo; caută metode să iasă din pasa proastă. Chelsea joacă de la aceeași oră cu Leeds
Liverpool - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 22:15 | ”Cormoranii” caută metode să iasă din pasa proastă. Chelsea joacă de la aceeași oră cu Leeds
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Sepsi, &icirc;n război cu Niczuly, Stanciu, mister deslușit și campionul nostru din Surinam
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Sepsi, în război cu Niczuly, Stanciu, mister deslușit și campionul nostru din Surinam
Luptătorul rom&acirc;n cu 28 de victorii &icirc;n MMA, exclus după o bătaie de stradă. Povestea &bdquo;Minerului&rdquo; Aurel P&icirc;rtea
Luptătorul român cu 28 de victorii în MMA, exclus după o bătaie de stradă. Povestea „Minerului” Aurel Pîrtea
Lucescu ratează un show Mondial, Burleanu &icirc;l vede din sectorul VIP: ploaie de stele, la Washington!
Lucescu ratează un show Mondial, Burleanu îl vede din sectorul VIP: ploaie de stele, la Washington!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cupa Rom&acirc;niei: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis &icirc;n 90+6 și Dumbrăvița - Slatina &icirc;n 90+4, eroare de arbitraj &icirc;n CS Dinamo - Concordia

Cupa României: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis în '90+6 și Dumbrăvița - Slatina în '90+4, eroare de arbitraj în CS Dinamo - Concordia

Răsturnare de situație &icirc;n tabăra campioanei FCSB: anunțul care dă peste cap planurile din apărare

Răsturnare de situație în tabăra campioanei FCSB: anunțul care dă peste cap planurile din apărare

A jucat cu Darius Olaru și a spus unde se transferă: &bdquo;Să plece c&acirc;t mai repede&rdquo;

A jucat cu Darius Olaru și a spus unde se transferă: „Să plece cât mai repede”

C&acirc;te goluri și pase de gol a dat Valentin Mihăilă &icirc;n &rdquo;măcelul&rdquo; Rizespor - Pendikspor 6-1

Câte goluri și pase de gol a dat Valentin Mihăilă în ”măcelul” Rizespor - Pendikspor 6-1

Incredibil! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;ntre Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

Incredibil! Ce se întâmplă între Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

Revenire neașteptată &icirc;n Superliga! FC Argeș &icirc;i dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești

Revenire neașteptată în Superliga! FC Argeș îi dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești



Recomandarile redactiei
Luptătorul rom&acirc;n cu 28 de victorii &icirc;n MMA, exclus după o bătaie de stradă. Povestea &bdquo;Minerului&rdquo; Aurel P&icirc;rtea
Luptătorul român cu 28 de victorii în MMA, exclus după o bătaie de stradă. Povestea „Minerului” Aurel Pîrtea
Lucescu ratează un show Mondial, Burleanu &icirc;l vede din sectorul VIP: ploaie de stele, la Washington!
Lucescu ratează un show Mondial, Burleanu îl vede din sectorul VIP: ploaie de stele, la Washington!
Olăroiu a făcut anunțul preluat de toată presa arabă: &bdquo;Capitol &icirc;ncheiat!&ldquo;
Olăroiu a făcut anunțul preluat de toată presa arabă: „Capitol încheiat!“
Rom&acirc;nia şi-a aflat adversarele de la Cupa Mondială
România şi-a aflat adversarele de la Cupa Mondială
Incredibil! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;ntre Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație
Incredibil! Ce se întâmplă între Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație
Alte subiecte de interes
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Fanii lui Tottenham s-au dezlănțuit pe rețelele social media: &rdquo;Sper să c&acirc;știge adversarii că l-ați lăsat pe Drăgușin pe bancă&rdquo;
Fanii lui Tottenham s-au dezlănțuit pe rețelele social media: ”Sper să câștige adversarii că l-ați lăsat pe Drăgușin pe bancă”
Spurs anunță plecarea unui superstar: &bdquo;A primit permisiunea&rdquo;
Spurs anunță plecarea unui superstar: „A primit permisiunea”
CITESTE SI
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO

stirileprotv Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO

stirileprotv Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO

Ilie Bolojan, nou mesaj dur pentru magistrați: &bdquo;Nicăieri, &icirc;ntr-o ţară civilizată, nu există o pensie c&acirc;t ultimul salariu&rdquo;

stirileprotv Ilie Bolojan, nou mesaj dur pentru magistrați: „Nicăieri, într-o ţară civilizată, nu există o pensie cât ultimul salariu”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!