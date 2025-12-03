Cotat la 25 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Radu Drăgușin a jucat marți după-amiază într-un meci de pregătire al echipei U21 de la Tottenham contra celor de la Dagenham & Redbridge.
”A fost a doua apariție a lui Radu pentru echipa lui Wayne Burnett, după ce a jucat într-un meci amical similar, pe terenul de antrenament, împotriva celor de la Leyton Orient luna trecută, după accidentarea la ligamentul încrucișat anterior suferită în ianuarie”, a scris Tottenham.
Radu Drăgușin a jucat din nou pentru Tottenham și a reacționat categoric: ”Am încredere în asta”
Foto: Radu Drăgușin Instagram
După meci, stoperul londonezilor a scris și un mesaj pe rețelele social media în care a explicat că se simte bine și că are încredere că va fi apt 100% pentru revenirea la prima echipă.
”Mai multe minute în picioare astăzi. Se simte bine să fiu din nou pe teren. Am încredere în proces”, a scris Radu Drăgușin pe contul său oficial de Instagram.
Cifrele lui Radu Drăgușin
Produs de Regal Sport, Radu Drăgușin a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Juventus, Sampdoria, Salernitana, Genoa și Tottenham. Londonezii l-au cumpărat pentru 25 de milioane de eruo în iarna lui 2024.
- Genoa: 62 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Tottenham: 37 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Sampdoria: 15 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Salernitana: 7 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Juventus: 4 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive