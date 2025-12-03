Cotat la 25 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Radu Drăgușin a jucat marți după-amiază într-un meci de pregătire al echipei U21 de la Tottenham contra celor de la Dagenham & Redbridge.



”A fost a doua apariție a lui Radu pentru echipa lui Wayne Burnett, după ce a jucat într-un meci amical similar, pe terenul de antrenament, împotriva celor de la Leyton Orient luna trecută, după accidentarea la ligamentul încrucișat anterior suferită în ianuarie”, a scris Tottenham.



Radu Drăgușin a jucat din nou pentru Tottenham și a reacționat categoric: ”Am încredere în asta”

