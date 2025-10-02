GALERIE FOTO Scene neverosimile în Europa League: AS Roma a ratat 3 penalty-uri în 3 minute!

Scene neverosimile &icirc;n Europa League: AS Roma a ratat 3 penalty-uri &icirc;n 3 minute! Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

AS Roma a pierdut duelul cu Lille din faza principală Europa League, scor 0-1. Formația italiană a ratat nu mai puțin de trei lovituri de la 11 metri pe finalul jocului de pe Stadio Olimpico.

TAGS:
AS RomaLilleArtem DovbykMatias SouleBerke Ozer
Din articol

Lille a reușit să se impună cu 1-0 după un gol marcat de islandezul Hakon Arnar Haraldsson încă din minutul 6. AS Roma a forțat egalarea, însă a fost total neinspirată de la punctul cu var pe finalul jocului.

AS Roma a ratat 3 penalty-uri în 3 minute contra lui Lille!

În minutul 82, Artem Dovbyk a avut șansa de a marca din lovitură de la 11 metri, însă șutul său a fost respins de portarul Berke Ozer. Totuși, VAR-ul a intervenit și a dictat repetarea penalty-ului pentru că goalkeeper-ul turc nu a avut măcar un picior pe linia porții.

Tot Dovbyk a executat și a doua oară, într-un stil similar Atacantul ucrainean de la AS Roma a șutat modest, iar Berke Ozer a respins în corner. Din nou a intervenit VAR-ul, care a observat că portarul lui Lille se afla cu ambele picioare în fața porții, astfel că s-a dictat o nouă repetare.

  • Roma lille 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

După cele două penalty-uri ratate de Dovbyk, mingea a fost luată de Matias Soule, însă nici argentinianul nu a fost mai norocos. Berke Ozer a respins și șutul său, iar de această dată în condiții regulamentare, astfel că nu a mai existat vreo repetare.

Roma lui Gasperini a ratat astfel trei penalty-uri în decurs de trei minute, iar Lille a plecat cu toate cele 3 puncte.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șeful NATO s-a răstit la un lider european care a invocat articolul 4. „Și-ar pierde rapid impactul”
Șeful NATO s-a răstit la un lider european care a invocat articolul 4. &bdquo;Și-ar pierde rapid impactul&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Rakow - Universitatea Craiova 0-0, ACUM pe Sport.ro! Oltenii debutează &icirc;n Conference League
Rakow - Universitatea Craiova 0-0, ACUM pe Sport.ro! Oltenii debutează în Conference League
Dezastru! Vladislav Blănuță a primit cea mai mică notă de pe teren, după 16 minute &icirc;n Conference League cu Dinamo Kiev
Dezastru! Vladislav Blănuță a primit cea mai mică notă de pe teren, după 16 minute în Conference League cu Dinamo Kiev
FCSB &ndash; Young Boys 0-2! Campioana Rom&acirc;niei, fără replică &icirc;n fața elvețienilor
FCSB – Young Boys 0-2! Campioana României, fără replică în fața elvețienilor
FCSB - Young Boys 0-2 sau Elveția - Rom&acirc;nia cu rezultatul corect. Trei concluzii triste după lecția primită de campioană
FCSB - Young Boys 0-2 sau Elveția - România cu rezultatul corect. Trei concluzii triste după lecția primită de campioană
Vinovatul pentru golurile &icirc;ncasate de FCSB &icirc;n meciul cu Young Boys: &rdquo;Adversarii lui direcți&rdquo;
Vinovatul pentru golurile încasate de FCSB în meciul cu Young Boys: ”Adversarii lui direcți”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce notă a primit Dennis Man pentru 73 de minute &icirc;n Bayer Leverkusen - PSV 1-1

Ce notă a primit Dennis Man pentru 73 de minute în Bayer Leverkusen - PSV 1-1

Cad capete după FCSB &ndash; Young Boys! Poate fi demis &icirc;n cazul unui eșec: &rdquo;Este sub presiune!&rdquo;

Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”

FCSB &ndash; Young Boys 0-2! Campioana Rom&acirc;niei, fără replică &icirc;n fața elvețienilor

FCSB – Young Boys 0-2! Campioana României, fără replică în fața elvețienilor

Presa din Spania a dat verdictul după ce Barcelona a fost &icirc;ngenuncheată de PSG: Asta se &icirc;nt&acirc;mplă c&acirc;nd nu poți ține ritmul

Presa din Spania a dat verdictul după ce Barcelona a fost îngenuncheată de PSG: "Asta se întâmplă când nu poți ține ritmul"

Antrenorul lui Young Boys recunoaște: &rdquo;Dacă aș putea decide singur, l-aș lua de la FCSB la Berna!&rdquo;

Antrenorul lui Young Boys recunoaște: ”Dacă aș putea decide singur, l-aș lua de la FCSB la Berna!”

OUT de la FCSB! Gigi Becali: Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot

OUT de la FCSB! Gigi Becali: "Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot"



Recomandarile redactiei
Rakow - Universitatea Craiova 0-0, ACUM pe Sport.ro! Oltenii debutează &icirc;n Conference League
Rakow - Universitatea Craiova 0-0, ACUM pe Sport.ro! Oltenii debutează în Conference League
FCSB - Young Boys 0-2 sau Elveția - Rom&acirc;nia cu rezultatul corect. Trei concluzii triste după lecția primită de campioană
FCSB - Young Boys 0-2 sau Elveția - România cu rezultatul corect. Trei concluzii triste după lecția primită de campioană
Vinovatul pentru golurile &icirc;ncasate de FCSB &icirc;n meciul cu Young Boys: &rdquo;Adversarii lui direcți&rdquo;
Vinovatul pentru golurile încasate de FCSB în meciul cu Young Boys: ”Adversarii lui direcți”
Dezastru! Vladislav Blănuță a primit cea mai mică notă de pe teren, după 16 minute &icirc;n Conference League cu Dinamo Kiev
Dezastru! Vladislav Blănuță a primit cea mai mică notă de pe teren, după 16 minute în Conference League cu Dinamo Kiev
GOOOL! Rom&acirc;nul a reușit să &icirc;nscrie astăzi &icirc;n Conference League după doar 5 minute pe teren
GOOOL! Românul a reușit să înscrie astăzi în Conference League după doar 5 minute pe teren
Alte subiecte de interes
E gata! Paulo Dybala a covocat o ședință cu șefii Romei după ce s-a &icirc;nțeles cu noul club. Pleacă din Italia după 12 ani
E gata! Paulo Dybala a covocat o ședință cu șefii Romei după ce s-a înțeles cu noul club. Pleacă din Italia după 12 ani
Răzvan Marin, elogiat &icirc;n presa italiană după debutul cu AS Roma: &rdquo;Cel mai bun!&rdquo; Reacția fotbalistului rom&acirc;n
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: Depășit
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Noul diamant al Franței semnează cu Manchester United!
Noul "diamant" al Franței semnează cu Manchester United!
Singurul fotbalist rom&acirc;n recomandat de Mircea Lucescu italienilor! &rdquo;Poate juca at&acirc;t ca mijlocaş central, c&acirc;t şi ca mijlocaş ofensiv&rdquo;
Singurul fotbalist român recomandat de Mircea Lucescu italienilor! ”Poate juca atât ca mijlocaş central, cât şi ca mijlocaş ofensiv”
Ghinion pentru ucraineanul Artem Dovbyk. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu atacantul cumpărat recent de AS Roma
Ghinion pentru ucraineanul Artem Dovbyk. Ce s-a întâmplat cu atacantul cumpărat recent de AS Roma
CITESTE SI
Vremea se schimbă radical &icirc;n Rom&acirc;nia. Furtuni violente &icirc;n București. Zonele unde va fi viscol

stirileprotv Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!