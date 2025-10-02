Lille a reușit să se impună cu 1-0 după un gol marcat de islandezul Hakon Arnar Haraldsson încă din minutul 6. AS Roma a forțat egalarea, însă a fost total neinspirată de la punctul cu var pe finalul jocului.



AS Roma a ratat 3 penalty-uri în 3 minute contra lui Lille!

În minutul 82, Artem Dovbyk a avut șansa de a marca din lovitură de la 11 metri, însă șutul său a fost respins de portarul Berke Ozer. Totuși, VAR-ul a intervenit și a dictat repetarea penalty-ului pentru că goalkeeper-ul turc nu a avut măcar un picior pe linia porții.



Tot Dovbyk a executat și a doua oară, într-un stil similar Atacantul ucrainean de la AS Roma a șutat modest, iar Berke Ozer a respins în corner. Din nou a intervenit VAR-ul, care a observat că portarul lui Lille se afla cu ambele picioare în fața porții, astfel că s-a dictat o nouă repetare.

