Drăgușin a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate pe 30 ianuarie, la meciul Tottenham - Elfsborg 3-0, iar în februarie s-a operat. După o lungă perioadă de recuperare, fundașul român a revenit la antrenamentele lui Spurs, iar recent a jucat 45 de minute într-un amical cu Leyton Orient.

Thomas Frank: "Drăgușin nu poate încă să fie titular, dar se antrenează și progresează"



Fundașul român ar putea apărea în lotul lui Tottenham la partida cu Fulham (runda #13 din Premier League, sâmbătă, ora 22:00, în direct pe VOYO), însă managerul Thomas Frank a anunțat că este exclus ca Radu Drăgușin să fie titularizat pentru moment, având în vedere că vine după o pauză atât de lungă.



Întrebarea adresată lui Thomas Frank a venit în contextul în care Cristian Romero, unul dintre stoperii obișnuiți ai lui Tottenham, nu va putea juca contra lui Fulham din cauza cumulului de cartonașe galbene.



"Nu s-a schimbat nimic față de meciul cu Arsenal. Romero este acum suspendat. Radu nu poate încă să fie titular, dar progresează și se antrenează. Niciunul dintre ceilalți jucători accidentați nu este aproape de revenire", a spus Thomas Frank, la conferința de presă premergătoare jocului.

Cum ar pute arăta primul 11 al lui Tottenham la partida cu Fulham: Vicario - Porro, Danso, Van de Ven, Udogie - Palhinha, Gray - Kudus, Simons, Odobert - Kolo Muani



Pentru Tottenham urmează o perioadă foarte aglomerată, care va include și o etapă intermediară din Premier League. După partida cu Fulham sunt programate dueluri cu Newcastle (2 decembrie) și Brentford (6 decembrie).

