Meciul poate fi urmărit LIVE, de la 22:00, pe VOYO, iar cele mai importante faza pot fi revăzute pe site-ul Sport.ro.

Tottenham – Fulham, 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO

În momentul de față, Tottenham ocupă locul 9 în clasament, cu 18 puncte, astfel că, în cazul unei victorii, echipa lui Radu Drăgușin ar putea ajunge aproape de podium, însă, bineînțeles, totul depinde și de rezultatele echipelor din față.

În etapa precedentă din Premier League, Tottenham a pierdut în fața lui Arsenal cu scorul de 1-4, iar Spurs a pierdut și în Champions League, cu PSG, scor 3-5. De cealaltă parte, Fulham vine după o victorie la limită cu Sunderland, scor 1-0.

Înaintea meciului cu Fulham, Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a vorbit și despre situația lui Radu Drăgușin, care s-a refăcut după accidentarea suferită în urmă cu un an: ”Radu nu va putea începe încă. Progresează, se antrenează, da, cam asta e”.

Echipele probabile la Tottenham – Fulham

Tottenham: Vicario – Porro, Danso, Van de Ven, Udogie – Palhinha, Bergvall – Kudus, Sarr, Simons – Kolo Muani

Fulham: Leno – Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon – Lukic, Berge – Wilson, Iwobi, Kevin - Jimenez

Clasamentul din Premier League

