Scandal la Tottenham după gafa lui Vicario! Thomas Frank: E inacceptabil! Ei nu sunt fani adevărați
SPORT.RO
Tottenham a suferit încă un eșec, al treilea din ultimele patru etape, iar presiunea este tot mai mare pe umerii lui Thomas Frank.

Guglielmo VicarioThomas FrankTottenhamFulham
Sâmbătă seară, Tottenham a pierdut pe teren propriu, contra lui Fulham, scor 1-2. Oaspeții au deschis scorul în minutul 4, prin Kenny Tete, iar după doar două minute au făcut 2-0 grație reușitei lui Harry Wilson.

Thomas Frank, revoltat după ce Vicario a fost huiduit de fanii lui Tottenham

Golul lui Wilson a venit după o ieșire neinspirată din poartă a goalkeeper-ului Guglielmo Vicario. Italianul a trimis direct la un adversar, iar ulterior a urmat o execuție spectaculoasă din prima a lui Wilson, care a trimis în poarta goală pentru 2-0.

Vicario a fost ulterior huiduit de suporterii lui Tottenham, gest care l-a dezamăgit profund pe managerul Thomas Frank.

"Nu mi-a plăcut cum au reacționat fanii. L-au huiduit imediat după, dar și de 3-4 ori pe durata meciului, când mingea era la el. Pentru mine este inacceptabil ceea ce s-a întâmplat. Ei nu pot fi fani adevărați ai lui Tottenham.

E corect dacă jucătorii sunt huiduiți după meci, nu e nicio problemă, dar nu atunci când jucăm și avem nevoie de unitate.

Cred că este evident că eu, jucătorii și toți cei de aici ne dorim să câștigăm. Sper că și fanii și-au dat seama astăzi că am dat totul", a spus Thomas Frank, citat de The Athletic.

Tottenham are patru meciuri consecutive fără victorie în Premier League, inclusiv trei eșecuri, iar londonezii se află pe locul 10, cu doar 18 puncte în 13 etape.

Premier League | Rezumat Tottenham - Fulham 1-2

Albion Rrahmani, făcut praf înainte de revenirea în România: ”Invizibil!”
Messi scrie din nou istorie: recordul stabilit în meciul în care a calificat-o pe Inter Miami în finală MLS
Ianis Hagi, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia: "Avem o datorie față de țară"
Gilardino, scut în fața lui Chivu: „Cine vede o criză la Inter se uită la prea multe filme SF! E o bestie rănită”
Departe de Serbia și Grecia, Djokovic petrece în destinația în care o noapte de cazare a ajuns să coste o avere
Valeriu Iftime își pune mâinile în cap după anunțul lui Becali: ”Dacă face asta, pierd toți banii”

Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Fabregas a refuzat-o pe Inter în vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu

Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise!



Albion Rrahmani, făcut praf înainte de revenirea în România: ”Invizibil!”
Ianis Hagi, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia: "Avem o datorie față de țară"
Messi scrie din nou istorie: recordul stabilit în meciul în care a calificat-o pe Inter Miami în finală MLS
Gilardino, scut în fața lui Chivu: „Cine vede o criză la Inter se uită la prea multe filme SF! E o bestie rănită”
Știm primele adversare ale României în Main Round-ul de la Mondialul de handbal feminin
Antrenorul lui Tottenham anunță: "Nu va mai juca luni de zile"
Probleme la Tottenham! S-a accidentat în meciul cu City și s-a operat la gleznă
Antrenorul lui Tottenham a vorbit despre revenirea lui Drăgușin! Cât mai are de așteptat românul
Jurnaliștii de la The Athletic, surprinși de cazul Drăgușin: "O decizie curioasă a lui Tottenham"
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
stirileprotv Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

stirileprotv Cei mai mari producători de ciocolată din România, scoși la vânzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

