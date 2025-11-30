Scandal la Tottenham după gafa lui Vicario! Thomas Frank: "E inacceptabil! Ei nu sunt fani adevărați"

Golul lui Wilson a venit după o ieșire neinspirată din poartă a goalkeeper-ului Guglielmo Vicario . Italianul a trimis direct la un adversar, iar ulterior a urmat o execuție spectaculoasă din prima a lui Wilson, care a trimis în poarta goală pentru 2-0.

Sâmbătă seară, Tottenham a pierdut pe teren propriu, contra lui Fulham, scor 1-2 . Oaspeții au deschis scorul în minutul 4, prin Kenny Tete , iar după doar două minute au făcut 2-0 grație reușitei lui Harry Wilson .

Vicario a fost ulterior huiduit de suporterii lui Tottenham, gest care l-a dezamăgit profund pe managerul Thomas Frank.



"Nu mi-a plăcut cum au reacționat fanii. L-au huiduit imediat după, dar și de 3-4 ori pe durata meciului, când mingea era la el. Pentru mine este inacceptabil ceea ce s-a întâmplat. Ei nu pot fi fani adevărați ai lui Tottenham.



E corect dacă jucătorii sunt huiduiți după meci, nu e nicio problemă, dar nu atunci când jucăm și avem nevoie de unitate.



Cred că este evident că eu, jucătorii și toți cei de aici ne dorim să câștigăm. Sper că și fanii și-au dat seama astăzi că am dat totul", a spus Thomas Frank, citat de The Athletic.

Tottenham are patru meciuri consecutive fără victorie în Premier League, inclusiv trei eșecuri, iar londonezii se află pe locul 10, cu doar 18 puncte în 13 etape.

Premier League | Rezumat Tottenham - Fulham 1-2

