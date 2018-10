Clauza de reziliere COLOSALA pentru Mourinho! Cat ii costa pe cei de la Manchester demiterea antrenorului

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Posibila demitere a lui Jose Mourinho de la Manchester United ar costa clubul englez aproximativ 34 de milioane de euro, potrivit Mirror.

Desi totul parea incheiat pentru Mourinho, sambata, echipa antrenata de portughez a reusit o revenire spectaculoasa, castigand cu 3-2 duelul cu Newcastle United, dupa ce a fost condusa cu 2-0.

Daca Manchester United decide sa se desparata de Jose Mourinho inainte de expirarea contractului sau, in 2020, clubul va trebui sa scoata din conturi nu mai putin de 34 milioane de euro. Potrivit actualului contract, Mourinho castiga 16 milioane de euro pe sezon.

Totusi, daca echipa nu reuseste sa avanseze in Champions League, despartirea de portughez ar costa-o pe Manchester numai 11 milioane de euro, o suma mai mica si mult mai acceptabila pentru echipa de pe Old Trafford.

In ciuda victoriei cu Newcastle, pozitia lui Mourinho este inca in pericol, cu toate ca presedintele executiv al clublui, Ed Woodward, nu ia in considerare, inca, demiterea antrenorului.

Totodata, Mirror scrie ca oficialii lui United au luat legatura si cu Zinedine Zidane, pentru a-l informa pe acesta sa nu asculte niciun zvon legat de o oferta din partea lor, pana cand nu se decid ce fac cu actualul antrenor.