Mourinho A TURBAT dupa victoria miraculoasa care i-a salvat postul! Reactie VIOLENTA a portughezului: "Duceti-va dracu' fii de..." | VIDEO

Jose Mourinho si-a mai cumparat putina liniste dupa victoria obtinuta in ultimul minut in aceasta etapa, scor 3-2 cu Newcastle.



Manchester United a fost la un pas de dezastru in meciul cu Newcastle, iar Mourinho la un pas de demitere. Newcastle a deschis rapid scorul prin Kenedy in minutul 7 si l-a majorat in minutul 10. Niciodata in istoria Premier League, United nu a primit doua goluri in primele 10 minute ale unui meci.

Viitorul lui Mourinho parea pecetluit, dar jucatorii l-au salvat. In ultimele 20 de minute, "Diavolii" au reusit sa intoarca scorul. Mata, minutul 70, Martial - 6 minute mai tarziu si Sanchez in ultimul minut de joc au marcat pentru o victorie nesperata.

La finalul partidei, Mourinho a rabufnit. Camerele TV l-au surprins pe antrenorul lui United injurand in portugheza: "Duceti-va dracu fii de curve", au fost cuvintele aruncate printre dinti de Mourinho.