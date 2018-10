Jose Mourinho si-a iesit din minti dupa victoria cu Newcastle! "Sunteti toti fii de c***e"

Mourinho s-a descatusat dupa ce United a invins-o pe Newcastle in ultima secunda a meciului prin golul marcat de Alexis Sanchez.

Jurnalistii din Anglia spun ca Mourinho ar fi injurat in fata camerelor de filmat la iesirea de pe stadion.

"Mou" a spus "todas fihos de puta" in limba materna, care tradus inseamna "toti sunteti fii de c***e"

Portughezul a facut si deja faimosul gest cu degetul pe care ezita sa-l explice.

Dupa meci, Mourinho a declarat ca le-a cerut fotbalistilor sa dea totul pe gazon.

"Cu siguranta am facut anumite miscari riscante din punct de vedere tactic. Am incercat sa gasim cel mai bun stil de joc si in final sa castigam meciul. Si cred ca este o victorie meritata, fanii au meritat victoria", a spus Mourinho dupa meciul de Premier League.

Mourinho si-a pastrat doza de ironie caracteristica la conferinta de presa de dupa meci. Acesta a spus ca indiferent de ce se intampla, este vina lui.

"Un prieten mi-a spus ca daca maine dimineata ploua in Londra este vina mea. Plec la Londra in seara asta. Daca o sa apara anumite dificultati dupa Brexit, este vina mea", a spus antrenorul lui Manchester.

Dupa aceasta victorie, United este pe locul 8 cu 13 puncte dupa 8 meciuri jucate.