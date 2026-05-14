Thomas Tuchel, surpriză de proporții pentru fanii Angliei: l-ar putea lua la Mondiale pe atacantul neconvocat de 8 ani

Selecționerul Angliei va comunica, după câteva zile, numele jucătorilor pe care va miza la turneul final, iar presa din Anglia remarcă faptul că în rândul celor 55 se va regăsi și un nume care nu a mai fost la lotul naționalei de opt ani!

În câteva zile, Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, va anunța un lot provizoriu de 55 de jucători din care va decide lotul final pentru Cupa Mondială din 2026, întrecere care se va desfășura în această vară (11 iunie - 19 iulie), în SUA, Canada și Mexic.

Danny Welbeck, în calculele lui Thomas Tuchel pentru Cupa Mondială 2026

Este vorba de Danny Welbeck, atacant în vârstă de 35 de ani, care în acest moment este legitimat la Brighton și care are parte de un sezon solid: 14 goluri și două pase decisive în 38 de apariții.

Fost vârf al celor de la Arsenal sau Manchester United, el ar putea da o ultimă lovitură a carierei acum, dacă va fi prezent la Cupa Mondială 2026. Atât din perspectiva vârstei, cât și din perspectiva faptului că nu a mai fost parte din lotul Angliei de la 11 septembrie 2018, când evolua 61 de minute într-un amical cu Elveția.

Welbeck a adunat 42 de partide în tricoul naționalei țării sale și a marcat de 16 ori!

Anglia va întâlni în grupa L, la Cupa Mondială, Croația (17 iunie), Ghana (26 iunie) și Panama (28 iunie).