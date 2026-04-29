Clubul de fotbal Manchester City este frustrat, având în vedere că se confruntă cu o serie de patru meciuri în 11 zile luna viitoare, în urma reprogramării a două meciuri cheie în cursa pentru titlul din Premier League, scrie BBC.

Maratonul echipei lui Guardiola

Echipa lui Pep Guardiola va primi vizita lui Crystal Palace miercuri 13 mai şi va face o deplasare la Bournemouth, şase zile mai târziu, finala Cupei Angliei împotriva echipei Chelsea având loc între aceste meciuri, sâmbătă 16 mai.

Meciul cu Palace era iniţial programat pentru 22 martie, dar a trebuit să fie amânat din cauza participării lui City la finala Cupei Ligii engleze împotriva lui Arsenal, în timp ce partida cu Bournemouth a fost amânată deoarece se suprapunea cu finala Cupei Angliei.

City, Palace şi Bournemouth au fost implicate în dialoguri cu Premier League cu privire la datele meciurilor, iar problema a fost acum rezolvată.

În afară de finala Cupei Angliei, City le va întâlni în campionat pe Everton (4 mai), Brentford (9 mai), Crystal Palace (13 mai), Bournemouth (19 mai) şi Aston Villa (24 mai).

Arsenal, 3 meciuri în 7 zile

Liderul din Premier League, Arsenal, se confruntă la rândul său cu o serie de trei meciuri în şapte zile.

Oamenii lui Mikel Arteta vor juca miercuri pe terenul lui Atletico Madrid în prima manşă a semifinalei Ligii Campionilor, vor găzdui pe Fulham în campionat sâmbătă, înaintea manşei retur împotriva lui Atletico, marţea viitoare.