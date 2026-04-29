Diseară urmărim povestea unor copii pentru care echipa Visuri la cheie va construi o casă: „L-am auzit cum își dădea ultima suflare și asta m-a marcat pe viață”

În această seară, de la 21:30, vom cunoaște realitatea a doi frați care au rămas singuri, după ce tatăl lor și-a dat ultima suflare chiar în timp ce încercau să-l salveze.
„M-am dus acolo, l-am găsit sub dărâmături, m-am băgat după el, am încercat să-l scot, nu am avut cum. L-am auzit cum își dădea ultima suflare și asta m-a marcat pe viață. După tragedie am continuat să am grijă de fratele meu – să fie curat, să se ducă cu temele făcute la școală, să mănânce”, va povesti Alex, fratele cel mare, de 14 ani.
„O să vorbim mult despre responsabilitate – care nu vine întotdeauna odată cu vârsta. Se întâmplă destul de des ca părinții să plece din viața copiilor – din diverse motive – și copiii rămân și țin familia în picioare. Încercați să vedeți povestea lor din punctul de vedere al lui Alex – un copil de 14 ani care a învățat prea devreme ce înseamnă responsabilitatea”, le va spune Dragoș Bucur colegilor săi.
Alături de ei este sora tatălui care le-a preluat tutela și încearcă să le asigure traiul de pe o zi pe alta: „Le este foarte greu și îmi spun tot timpul că le e dor de el. Vreau să vă spun că le-a mai dat lumea bănuți pe care ei i-au strâns să-i facă cruce tatălui lor. Ei nu și-au luat nimic și au mers și i-au ales crucea, au scris tot ce au vrut ei, nu le-a spus nimeni nimic”.
Casa în care locuiesc stă să cadă și este veche de peste 70 de ani. „Mi-e greu să spun că această construcție este o casă. Pare că nici casa în sine nu mai vrea să stea în picioare”, va spune Omid. Iar decizia este clară: se va construi o casă de la zero! „Asta nu e o casă de la zero. Asta e o viață de la zero. Zero pozitiv. Este o viață care pornește cu niște puncte în plus, un nou început cu lucrurile la locul lor. O viață pe care ne-o imaginăm așa cum trebuie să fie”.
