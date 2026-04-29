Diseară urmărim povestea unor copii pentru care echipa Visuri la cheie va construi o casă: „L-am auzit cum își dădea ultima suflare și asta m-a marcat pe viață”

În această seară, de la 21:30, vom cunoaște realitatea a doi frați care au rămas singuri, după ce tatăl lor și-a dat ultima suflare chiar în timp ce încercau să-l salveze.

„M-am dus acolo, l-am găsit sub dărâmături, m-am băgat după el, am încercat să-l scot, nu am avut cum. L-am auzit cum își dădea ultima suflare și asta m-a marcat pe viață. După tragedie am continuat să am grijă de fratele meu – să fie curat, să se ducă cu temele făcute la școală, să mănânce”, va povesti Alex, fratele cel mare, de 14 ani.

„O să vorbim mult despre responsabilitate – care nu vine întotdeauna odată cu vârsta. Se întâmplă destul de des ca părinții să plece din viața copiilor – din diverse motive – și copiii rămân și țin familia în picioare. Încercați să vedeți povestea lor din punctul de vedere al lui Alex – un copil de 14 ani care a învățat prea devreme ce înseamnă responsabilitatea”, le va spune Dragoș Bucur colegilor săi.