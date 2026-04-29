Diseară urmărim povestea unor copii pentru care echipa Visuri la cheie va construi o casă: „L-am auzit cum își dădea ultima suflare și asta m-a marcat pe viață”

Alexandru Hațieganu
De cele mai multe ori, vedem în jurul nostru povești care ne arată că viața nu este întotdeauna dreaptă. 

Visuri la Cheie

În această seară, de la 21:30, vom cunoaște realitatea a doi frați care au rămas singuri, după ce tatăl lor și-a dat ultima suflare chiar în timp ce încercau să-l salveze.

M-am dus acolo, l-am găsit sub dărâmături, m-am băgat după el, am încercat să-l scot, nu am avut cum. L-am auzit cum își dădea ultima suflare și asta m-a marcat pe viață. După tragedie am continuat să am grijă de fratele meu – să fie curat, să se ducă cu temele făcute la școală, să mănânce”, va povesti Alex, fratele cel mare, de 14 ani. 

O să vorbim mult despre responsabilitate – care nu vine întotdeauna odată cu vârsta. Se întâmplă destul de des ca părinții să plece din viața copiilor – din diverse motive – și copiii rămân și țin familia în picioare. Încercați să vedeți povestea lor din punctul de vedere al lui Alex – un copil de 14 ani care a învățat prea devreme ce înseamnă responsabilitatea”, le va spune Dragoș Bucur colegilor săi. 

Visuri la cheie oferă o nouă poveste impresionantă

  • Visuri la cheie 5
Alături de ei este sora tatălui care le-a preluat tutela și încearcă să le asigure traiul de pe o zi pe alta: „Le este foarte greu și îmi spun tot timpul că le e dor de el. Vreau să vă spun că le-a mai dat lumea bănuți pe care ei i-au strâns să-i facă cruce tatălui lor. Ei nu și-au luat nimic și au mers și i-au ales crucea, au scris tot ce au vrut ei, nu le-a spus nimeni nimic”.

Casa în care locuiesc stă să cadă și este veche de peste 70 de ani. „Mi-e greu să spun că această construcție este o casă. Pare că nici casa în sine nu mai vrea să stea în picioare”, va spune Omid. Iar decizia este clară: se va construi o casă de la zero! „Asta nu e o casă de la zero. Asta e o viață de la zero. Zero pozitiv. Este o viață care pornește cu niște puncte în plus, un nou început cu lucrurile la locul lor. O viață pe care ne-o imaginăm așa cum trebuie să fie”.

Nu ratați o nouă ediție Visuri la cheie în această seară, de la 21:30. Emisiunea poate fi urmărită și în avans, pe VOYO

Visuri la cheie – Crede în oameni!

