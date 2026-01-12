Brighton & Hove Albion a eliminat-o duminică, în turul al treilea din Cupa Angliei, pe Manchester United, 2-1 chiar pe ”Old Trafford”, într-un meci transmis pe VOYO.

Brajan Guda (12) și Danny Welbeck (64) au marcat pentru ”pescăruși”, în timp ce golul echipei antrenate temporar de Darren Fletcher a fost înscris de Benjamin Sesko, pe final (85).

Criza în care se află Manchester United continuă astfel, chiar și după plecarea lui Ruben Amorim, fostul manager portughez de pe ”Old Trafford”.

Tot duminică, Arsenal a trecut în deplasare de Portsmouth, din liga secundă, cu 4-1 și s-a calificat astfel în șaisprezecimile FA Cup. Brazilianul Gabriel Martinelli a reușit un hat-trick.

Leeds United a eliminat-o pe Derby County, echipă tot din liga secundă, scor 3-1, și s-a calificat și ea în faza următoare din Cupa Angliei.

