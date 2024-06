Olandezii ”amenință” înaintea meciului cu România: ”Pregătit să fiu decisiv”

Olandezii sunt pregătiți de confruntarea de pe ”Allianz Arena”, din Munchen, împotriva tricolorilor. Cel puțin asta sugerează Bart Verbruggen, portarul naționalei lui Ronald Koeman.

Goalkeeperul susține că în vestiar este o atmosferă plăcută înainte de România - Olanda, dar și că e pregătit să fie decisiv împotriva tricolorilor lui Edward Iordănescu. Asta înseamnă că Denis Drăguș & Co. vor avea de furcă împotriva portarului de la Brighton.

”Am sesizat un vibe bun. Sunt sigur pe mine, mă face să fiu relaxat. Asta simt acum. Simt că sunt pregătit. Mă simt bine și sunt gata să fiu decisiv împotriva românilor”, a spus Verbruggen la conferința de presă, potrivit nos.nl.

România a terminat pe primul loc în Grupa E de la EURO 2024 cu patru puncte, la fel ca Belgia, Slovacia și Ucraina, doar că tricolorii au beneficiat de un golaveraj mai bun decât al celorlalte reprezentative.

De cealaltă parte, Olanda a încheiat pe trei Grupa D, după ce a înregistrat o victorie (2-1 vs. Polonia), un rezultat de egalitate (0-0 vs. Franța) și o înfrângere (2-3 vs. Austria).

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)