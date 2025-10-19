Pe Allianz Arena, golgheterul Harry Kane (22) şi Michael Olise (78) au marcat pentru gazde, pentru oaspeţi punctând Julian Brandt (84).

Campioana en-titre a Germaniei la fotbal îşi păstrează fotoliul de lider şi invincibilitatea până acum în noul sezon din Bundesliga, bavarezii învingând sâmbătă seara, cu 2-1, pe teren propriu, pe rivala Borussia Dortmund, în derby-ul etapei a 7-a a campionatului.

El l-a devansat pe fostul său coleg Thomas Muller , rămas cu 362 de succese și ajuns acum în MLS.

Portarul titular al bavarezilor, Manuel Neuer , a devenit cu acest prilej fotbalistul cu cele mai multe victorii din istoria Bundesligii: 363!

Cu 21 de puncte, Bayern conduce în ierarhie, BVB fiind pe 4 cu 14 puncte.

Mainz - Bayer Leverkusen 3-4, meci nebun în Bundesliga



Bayer Leverkusen a învins sâmbătă seara, cu 4-3, în deplasare, pe Mainz 05, şi s-a apropiat la doar un punct de podium.

Pe Mewa Arena, "aspirinele" au marcat prin Alex Grimaldo (11 penalty, 45+3), Christian Kofane (24) şi Martin Terrier (87), gazdele punctând prin Lee Jae-sung (34), Nadiem Amiri (71 penalty) şi Armindo Sieb (90). Bayer este pe locul 5, cu 14 puncte, iar Mainz 05 este pe 16 (din 18), cu doar patru puncte, având patru înfrângeri în ultimele cinci etape.

RB Leipzig a trecut cu 2-1 de SV Hamburg, prin dubla lui Christoph Baumgartner (45, 50). Golul oaspeţilor a fost reuşit de Albert Lokonga (48). Leipzig este momentan pe locul 2, cu 16 puncte, nou-promovata Hamburg fiind pe locul 10, cu 8 puncte.

FC Koln şi Augsburg au remizat, 1-1, golurile fiind înscrise de Said El Mala (76) pentru gazde, respectiv Fabian Rieder (54, penalty) pentru oaspeţi. "Ţapii" se află pe locul 6, cu 11 puncte, iar Augsburg este pe 13, cu 7 puncte.

Tot o remiză, 2-2, s-a înregistrat şi în partida dintre Heidenheim şi Werder Bremen. Pentru gazde au punctat Stefan Schimmer (67) şi Jonas Fohrenbach (83), pentru Werder Marco Grull (50) şi Jens Stage (69). Heidenheim este pe locul 17, penultimul, cu doar 4 puncte, în timp ce Bremen e pe 11, cu 8 puncte.

Într-o altă partidă, VfB Stuttgart a trecut cu 3-0, în deplasare, de Wolfsburg, prin golurile lui Tiago Tomas (35), Maximilian Mittelstadt (55) şi Angelo Stiller (80). Şvabii sunt deocamdată pe locul 3, cu 15 puncte, iar "lupii" sunt pe 15, cu 5 puncte.

Vineri seara, în prologul etapei, Union Berlin a învins cu 3-1 pe Borussia Moenchengladbach.

Runda continuă cu meciurile programate duminică.

