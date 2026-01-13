Real Madrid a declanșat un adevărat „cutremur“ fotbalistic prin despărțirea de Xabi Alonso, în mijlocul unui sezon în care, în ciuda unei perioade mai slabe acum, nimic nu e pierdut, deocamdată.

Echipa e, în continuare, în lupta pentru titlu și în Top 8 în Champions League. Pe de altă parte, în ultimele 24 de ore, au „transpirat“ adevăratele motive din spatele plecării lui Xabi Alonso, după cum Sport.ro a scris aici.

Mai mult decât atât, presa spaniolă a aflat că, în ședința în care a fost „executat“, tehnicianul a răbufnit, vorbind despre o situație care l-a șocat. Dacă a fost așa sau nu e o chestiune pe care timpul o va lămuri. Cert e că acum, la o zi după înlocuirea sa din funcție, Xabi Alonso a rupt tăcerea, însă a transmis un mesaj cu un limbaj de lemn, mai mult din politețe.

„Acest capitol din cariera mea a ajuns la un sfârșit și n-a decurs, așa cum mi-aș fi dorit. Să antrenez Real Madrid a fost o onoare și o responsabilitate. Vreau să mulțumesc clubului, jucătorilor și, cel mai important, suporterilor pentru încrederea și susținerea lor. Plec cu respect, cu apreciere și cu mândria că pot să spun cu tărie am făcut tot ce am putut“, a scris Xabi Alonso pe Instagram.

