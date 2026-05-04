Performanța lui Ladislau Bölöni în Portugalia a fost egalată. Borna atinsă de noul antrenor de la FC Porto

Francesco Farioli a cucerit campionatul cu FC Porto la primul său sezon și a intrat într-o listă selectă. Printre antrenorii cu această realizare se numără și românul Ladislau Bölöni.
Victoria echipei FC Porto în fața celor de la Alverca i-a asigurat matematic titlul antrenorului Francesco Farioli în sezonul 2025-2026. Italianul a devenit al 39-lea tehnician din istoria primei ligi portugheze care își trece în palmares trofeul chiar la prima stagiune petrecută pe banca unui club, potrivit jurnalului A Bola.
Pe urmele lui Bölöni și Guttmann
Prin acest succes, Farioli egalează o performanță atinsă în trecut și de Ladislau Bölöni. Tehnicianul român a obținut titlul de campion cu Sporting Lisabona în stagiunea 2001-2002, chiar în anul său de debut la conducerea clubului. În perioada petrecută acolo, Bölöni a strâns 90 de partide oficiale și o medie de fix două puncte câștigate pe meci.
Grupul debutanților campioni cuprinde 39 de nume strânse de-a lungul a aproape un secol de istorie fotbalistică. Printre acestea se mai regăsesc italianul Giovanni Trapattoni, care a triumfat cu Benfica în sezonul 2004-2005, dar și Bela Guttmann. Acesta din urmă este singurul care a atins această bornă la două echipe diferite din Portugalia, mai întâi la FC Porto, apoi la Benfica.