Performanța lui Ladislau Bölöni în Portugalia a fost egalată. Borna atinsă de noul antrenor de la FC Porto

Francesco Farioli a cucerit campionatul cu FC Porto la primul său sezon și a intrat într-o listă selectă. Printre antrenorii cu această realizare se numără și românul Ladislau Bölöni.

Victoria echipei FC Porto în fața celor de la Alverca i-a asigurat matematic titlul antrenorului Francesco Farioli în sezonul 2025-2026. Italianul a devenit al 39-lea tehnician din istoria primei ligi portugheze care își trece în palmares trofeul chiar la prima stagiune petrecută pe banca unui club, potrivit jurnalului A Bola.