FC Porto a câştigat titlul de campioană a Portugaliei pentru a 31-a oară în istoria sa, după ce a învins la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Alverca, în etapa a 32-a, disputată sâmbătă, informează AFP.

Totodată, Porto a devenit a 11-a echipă calificată matematic direct în grupa unică din Champions League.

FC Porto, campioană în Portugalia și calificată direct în faza ligii

Elevii antrenorului Francesco Farioli au marcat singurul gol al întâlnirii prin polonezul Jan Bednarek, în minutul 40.

Graţie acestui succes, FC Porto s-a distanţat la nouă puncte de marea sa rivală Benfica Lisabona, cu două etape înainte de finalul sezonului, nemaiputând fi ajunsă de "vulturi", aflaţi pe locul secund în clasament.

Benfica a fost ţinută în şah de Famalicao, scor 2-2, într-o altă partidă disputată sâmbătă în liga lusitană.

Fostul antrenor al lui FC Porto, Jose Mourinho, care i-a condus pe "dragoni" la câştigarea Ligii Campionilor în 2004 şi care o pregăteşte în prezent pe Benfica, a adresat "felicitările sale învingătorilor pentru un titlu meritat", scrie Agerpres.

FC Porto îi succede în palmares formaţiei Sporting Lisabona, campioana Portugaliei în 2024 şi 2025, aflată acum pe poziţia a treia în Primeira Liga.

