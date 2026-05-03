Roberto De Zerbi (46 de ani), al 3-lea antrenor al lui Spurs din acest sezon, după Thomas Frank și Igor Tudor, pare că a venit pe bancă, având la el „bagheta magică“.

Etapa trecută, italianul a condus Tottenham spre prima victorie din 2026, în Premier League: 1-0 cu Wolverhampton, în deplasare. Iar în această seară, formația londoneză a profitat din plin de pasul greșit făcut de West Ham, zdrobită de Brentford cu 3-0.

În meciul care a încheiat ziua de duminică, în Premier League, Tottenham a obținut o victorie uriașă: 2-1 cu Aston Villa în deplasare. Golurile au fost înscrise de Gallagher (12) și Richarlison (25) pentru oaspeți și de Buendia pentru gazde (90+6).