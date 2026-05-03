VIDEO EXCLUSIV Drăgușin, în delir: Tottenham a „decolat“ și e în fața unei salvări ca-n filme!

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

O echipă decăzută, cotată cu cele mai mari șanse de a însoți Wolverhampton și Burnley în Championship, tocmai a părăsit locul care duce în liga secundă.

radu dragusinTottenhamAston Villa

Roberto De Zerbi (46 de ani), al 3-lea antrenor al lui Spurs din acest sezon, după Thomas Frank și Igor Tudor, pare că a venit pe bancă, având la el „bagheta magică“.

Etapa trecută, italianul a condus Tottenham spre prima victorie din 2026, în Premier League: 1-0 cu Wolverhampton, în deplasare. Iar în această seară, formația londoneză a profitat din plin de pasul greșit făcut de West Ham, zdrobită de Brentford cu 3-0.

În meciul care a încheiat ziua de duminică, în Premier League, Tottenham a obținut o victorie uriașă: 2-1 cu Aston Villa în deplasare. Golurile au fost înscrise de Gallagher (12) și Richarlison (25) pentru oaspeți și de Buendia pentru gazde (90+6).

Radu Drăgușin, aproape de salvarea de la retrogradare cu Tottenham

  • Dragusin
La Tottenham, Radu Drăgușin a rămas pe banca de rezerve.

După acest succes, Tottenham a ajuns pe locul 17, primul salvator. Echipa e la un punct de West Ham, căzută pe 18, poziție care duce în Championship.

În ultimele trei etape din Premier League, cele două rivale au următorul program:

*Tottenham: Leeds (acasă), Chelsea (deplasare), Everton (acasă)

*West Ham: Arsenal (acasă), Newcastle (deplasare), Leeds (acasă)

