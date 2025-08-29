

Chelsea este interesată de transferul lui Fermin Lopez, iar Barcelona cere o sumă impresionantă pentru a-l ceda pe mijlocașul spaniol.



Catalanii vor 70.000.000 de euro în schimbul lui Fermin Lopez



„Albaștrii” și-a arătat interesul pentru jucătorul de 22 de ani, iar Barcelona i-a cerut fotbalistului să se decidă până astăzi (joi), dacă vrea să meargă la Londra sau nu, conform Mundo Deportivo.

În cazul în care Fermin Lopez va dori să plece de la Barcelona, în căutarea mai multor minute de joc, catalanii vor cere în jur de 70 de milioane de euro pentru a-l lăsa să plece.

Fermin Lopez a fost mai mult o soluție de avarie pentru trupa lui Hansi Flick, dar de fiecare dată când a fost folosit nu a dezamăgit.

Opt goluri și zece pase decisive a reușit mijlocașul crescut de Barcelona, în 46 de meciuri jucate în tricoul „blaugrana”.

50 de milioane de euro este cota lui Fermin Lopez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

