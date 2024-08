Lovitură pentru FC Barcelona! Starul dorit de catalani a oferit răspunsul 

După ce negocierile privind aducerea lui Nico Williams (22 de ani) au eșuat, catalanii au trecut la planul B. Mundo Deportivo a anunțat în urmă cu câteva zile că oficialii Barcelonei au pus ochii pe portughezul Rafael Leao (25 de ani), de la AC Milan.

La momentul respectiv s-a specificat că italienii ar fi dispuși să-l cedeze pe jucător pentru aproximativ 90 de milioane de euro, însă situația s-a schimbat.

"Rafael Leao nu va pleca de la AC Milan în această vară. Transfer la Barcelona? Nicio șansă, deloc. Nu pleacă de la club. 100%", a declarat Giorgio Furlani, CEO la AC Milan.

????????⚫️ AC Milan CEO Furlani: “Rafa Leão will NOT leave AC Milan this summer”.

“Barcelona move? No chance. No way. He’s not leaving the club. 100%”.

“If Rafa asks to leave? He’s not gonna ask to leave the club”.

"I think my message is quite clear, no?"