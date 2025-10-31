Ce dezvăluire! Noul star al Barcelonei a primit oferta din România, dar antrenorul s-a opus

Fermín López este unul dintre numeroasele produse ale academiei Barcelonei. Mijlocașul a debutat la prima echipă în startul sezonul 2023/24, când antrenor al catalanilor era Xavi Hernandez.

Fermín López, actualul star al Barcelonei, ofertat de un club din România în urmă cu doar două sezoane

Fermín a avut o ascensiune remarcabilă și a reușit să devină unul dintre jucătorii importanți ai Barcelonei. În acest sezon a marcat deja 6 goluri în 8 partide, ultima reușită venind chiar în marele derby cu Real Madrid, pierdut de catalani, 1-2.

Înainte să debuteze la prima echipă a Barcelonei, spaniolul a fost împrumutat pentru sezonul 2022/23 la Linares, o formație din liga a treia. În stagiunea imediat următoare, Fermín putea ajunge în România, însă Xavi Hernandez s-a opus unei plecări, dezvăluie cunoscutul jurnalist spaniol Edu Polo.



"În cantonamentul de dinaintea sezonului 2023/24, s-a făcut lista cu fotbaliștii de la juniori care vor merge cu prima echipă, iar Fermín nu se număra printre ei. Clubul nu plănuia să se bazeze pe el.



S-a discutat atunci despre o vânzare a lui Fermín la o echipă din România sau de un posibil împrumut la Olot (n.r - formație din eșaloanele inferioare ale Spaniei)", a povestit Edu Polo, un apropiat al lui Fermín, fără a oferi detalii despre clubul din România interesat de jucătorul Barcelonei.