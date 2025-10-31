Ce dezvăluire! Noul star al Barcelonei a primit oferta din România, dar antrenorul s-a opus

Ce dezvăluire! Noul star al Barcelonei a primit oferta din Rom&acirc;nia, dar antrenorul s-a opus La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fermín López (22 de ani), mijlocașul Barcelonei și al naționalei Spaniei, marcator în El Clasico din weekend-ul trecut, a fost aproape de un transfer în România, însă mutarea a picat după ce Xavi Hernandez s-a opus.

TAGS:
Fermin Lopezfc barcelona
Din articol

Fermín López este unul dintre numeroasele produse ale academiei Barcelonei. Mijlocașul a debutat la prima echipă în startul sezonul 2023/24, când antrenor al catalanilor era Xavi Hernandez.

Fermín López, actualul star al Barcelonei, ofertat de un club din România în urmă cu doar două sezoane

Fermín a avut o ascensiune remarcabilă și a reușit să devină unul dintre jucătorii importanți ai Barcelonei. În acest sezon a marcat deja 6 goluri în 8 partide, ultima reușită venind chiar în marele derby cu Real Madrid, pierdut de catalani, 1-2.

Înainte să debuteze la prima echipă a Barcelonei, spaniolul a fost împrumutat pentru sezonul 2022/23 la Linares, o formație din liga a treia. În stagiunea imediat următoare, Fermín putea ajunge în România, însă Xavi Hernandez s-a opus unei plecări, dezvăluie cunoscutul jurnalist spaniol Edu Polo.

"În cantonamentul de dinaintea sezonului 2023/24, s-a făcut lista cu fotbaliștii de la juniori care vor merge cu prima echipă, iar Fermín nu se număra printre ei. Clubul nu plănuia să se bazeze pe el.

S-a discutat atunci despre o vânzare a lui Fermín la o echipă din România sau de un posibil împrumut la Olot (n.r - formație din eșaloanele inferioare ale Spaniei)", a povestit Edu Polo, un apropiat al lui Fermín, fără a oferi detalii despre clubul din România interesat de jucătorul Barcelonei.

Xavi a intervenit, iar Fermín a rămas

Xavi Hernandez nu a fost însă de acord cu plecarea lui Fermín și a decis să îl adauge de urgență pe lista pentru cantonamentul din SUA. "Antrenorul a considerat că înțelege jocul foarte bine și că are ceva diferit", a explicat Edu Polo.

Fermín López nu l-a dezamăgit pe Xavi, iar în cantonamentul din SUA, la amicalul cu Real Madrid (3-0), a reușit un gol spectaculos din afara careului.

La aproape doi ani și jumătate de la acel moment, Fermín López are aproape 100 de meciuri în tricoul Barcelonei, 25 de goluri și trei trofee: titlul în LaLiga, Cupa și Supercupa Spaniei.

În plus, mijlocașul cotat de Transfermarkt la 60 de milioane de euro are și 3 meciuri la naționala de seniori a Spaniei, alături de care a cucerit EURO 2024.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cifre oficiale. Cât încasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă în România
Cifre oficiale. C&acirc;t &icirc;ncasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă &icirc;n Rom&acirc;nia
ULTIMELE STIRI
Fostul star de la Man. United și Barcelona, &icirc;n mijlocul unui scandal imens! O t&acirc;nără &icirc;l acuză că a lăsat-o &icirc;nsărcinată, dar acum o ignoră
Fostul star de la Man. United și Barcelona, în mijlocul unui scandal imens! O tânără îl acuză că a lăsat-o însărcinată, dar acum o ignoră
Doi fotbaliști de la Rapid, abia transferați, sunt convocați la naționala Moldovei pentru meciurile din noiembrie!
Doi fotbaliști de la Rapid, abia transferați, sunt convocați la naționala Moldovei pentru meciurile din noiembrie!
Tenisul a rămas fără ambii jucători care au jucat cel mai lung meci din istorie: moment emoționant la Paris-Bercy
Tenisul a rămas fără ambii jucători care au jucat cel mai lung meci din istorie: moment emoționant la Paris-Bercy
Naționala care l-a &icirc;nvins pe Cosmin Olăroiu, &icirc;n centrul unui scandal imens! Problemele scoase la lumină de The Athletic
Naționala care l-a învins pe Cosmin Olăroiu, în centrul unui scandal imens! Problemele scoase la lumină de The Athletic
Răsturnare de situație &icirc;n cazul transferului lui Louis Munteanu! Croații anunță: &rdquo;E puțin probabil!&rdquo;
Răsturnare de situație în cazul transferului lui Louis Munteanu! Croații anunță: ”E puțin probabil!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitura dată de FCSB: &rdquo;Atacant adevărat! Altul mai bun nu există&rdquo;

Lovitura dată de FCSB: ”Atacant adevărat! Altul mai bun nu există”

Penalty anulat de VAR &icirc;n 90+13 &icirc;n FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna &ndash; FC Hermannstadt

Penalty anulat de VAR în '90+13 în FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna – FC Hermannstadt

Adrian Mutu știe cine se va lupta la titlu: &rdquo;Principalele candidate&rdquo; + &rdquo;Ea e singura care emite &icirc;ngrijorare&rdquo;

Adrian Mutu știe cine se va lupta la titlu: ”Principalele candidate” + ”Ea e singura care emite îngrijorare”

Reacția L Equipe după ce patronul din Rom&acirc;nia a intrat pe teren la 61 de ani: De ce i s-a permis acestui bunic?

Reacția L'Equipe după ce patronul din România a intrat pe teren la 61 de ani: "De ce i s-a permis acestui bunic?"

Măcel cu rom&acirc;ni &icirc;n Ungaria: un tricolor a marcat după c&acirc;teva secunde &icirc;n 9-0!

Măcel cu români în Ungaria: un tricolor a marcat după câteva secunde în 9-0!

CSC Dumbrăvița - Rapid cu PATRU goluri &icirc;n Giulești și cu un Stolz care a apărat fantastic!

CSC Dumbrăvița - Rapid cu PATRU goluri în Giulești și cu un Stolz care a apărat fantastic!



Recomandarile redactiei
Răsturnare de situație &icirc;n cazul transferului lui Louis Munteanu! Croații anunță: &rdquo;E puțin probabil!&rdquo;
Răsturnare de situație în cazul transferului lui Louis Munteanu! Croații anunță: ”E puțin probabil!”
Fostul star de la Man. United și Barcelona, &icirc;n mijlocul unui scandal imens! O t&acirc;nără &icirc;l acuză că a lăsat-o &icirc;nsărcinată, dar acum o ignoră
Fostul star de la Man. United și Barcelona, în mijlocul unui scandal imens! O tânără îl acuză că a lăsat-o însărcinată, dar acum o ignoră
Doi fotbaliști de la Rapid, abia transferați, sunt convocați la naționala Moldovei pentru meciurile din noiembrie!
Doi fotbaliști de la Rapid, abia transferați, sunt convocați la naționala Moldovei pentru meciurile din noiembrie!
Finala Europa League, din nou la București? Răzvan Burleanu anunță candidatura
Finala Europa League, din nou la București? Răzvan Burleanu anunță candidatura
Alice Ardelean vrea sa facă un meci mare &icirc;n UFC! Gala e pe VOYO, duminică dimineața
Alice Ardelean vrea sa facă un meci mare în UFC! Gala e pe VOYO, duminică dimineața
Alte subiecte de interes
Omul momentului de la Barcelona, pe lista lui Real Madrid: &bdquo;Era marele meu vis&rdquo;
Omul momentului de la Barcelona, pe lista lui Real Madrid: „Era marele meu vis”
Ce onoare! Anunțul făcut de UEFA despre Dennis Man după dubla din Champions League
Ce onoare! Anunțul făcut de UEFA despre Dennis Man după dubla din Champions League
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit &icirc;nlocuitor pentru Ilkay Gundogan!&nbsp;
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
CITESTE SI
Compania de stat &icirc;n care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile &icirc;n 2025

stirileprotv Compania de stat în care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile în 2025

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cifre oficiale. C&acirc;t &icirc;ncasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă &icirc;n Rom&acirc;nia

stirileprotv Cifre oficiale. Cât încasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă în România

Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

stirileprotv Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!