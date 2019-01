CHELSEA 3-1 TOTTENHAM | Chelsea, in FINALA Carabao Cup dupa un meci nebun! Tottenham, "ingropata" la penalty-uri

Chelsea - Tottenham, returul celei de-a doua semifinale a Carabao Cup, s-a terminat 3-1 dupa penalty-uri.

Chelsea - Tottenham s-a incheiat 2-1 pentru gazde dupa cele 90 de minute regulamentare de joc, astfel ca, cumulat cu rezultatul din meciul tur, 1-0 pentru Spurs, echipa calificata in finala Carabao Cup s-a decis la penalty-uri.

Chelsea a reusit calificarea dupa executarea loviturilor de departajare (4-2). Tottenham a fost "ingropata" de ratarile lui Eric Dier si Lucas.

Golurile din timpul regulamentar de joc au fost marcate de N'golo Kante in minutul 27 si Hazard in minutul 38 pentru Chelsea, iar unicul gol al celor de la Tottenham a fost dat de Llorente.

Chelsea o va intalni in finala Carabao Cup pe Manchester City, calificata acolo fara probleme dupa 9-0 in tur pe teren propriu si 1-0 in retur in deplasare cu Burton.

Finala Carabao Cup se va juca pe 24 februarie!