Risto Radunovic (33 de ani), fundașul stânga și unul dintre liderii din vestiarul roș-albaștrilor, a transmis public ce nu trebuie să facă vreodată el și coechipierii săi.

Risto Radunovic, tranșant după Csikszereda - FCSB 1-0

În opinia muntenegreanului, jucătorii de la FCSB nu trebuie să se compare cu nicio echipă din play-out, chiar dacă pe teren este necesar ca toți adversarii să fie respectați.

„E o înfrângere, am jucat destul de bine am controlat meciul, am avut multe faze fixe, dar plecăm cu 0 puncte. Ne-au dat gol din corner, noi am avut foarte multe situații din faze fixe, dar și în joc, dar nu am reușit să marcăm.

Asta e, mergem mai departe. Am controlat meciul, am avut multe ocazii. A venit acel corner la final de meci și ne-au dat gol. Ăsta e fotbalul, suntem o echipă bună, avem ocazii, jocul merge bine.

Am controlat meciul, nu trebuie să ne comparăm, cu tot respectul, cu echipele de play-out. Trebuie să jucăm toate meciurile cu maximum de respect pentru adversari”, a comunicat Risto Radunovic, la interviurile de după meci.

