Odată cu extinderea formatului pentru cele trei competiții UEFA intercluburi, prima impresie e că e și greu ca o echipă să fie eliminată, mai ales dacă pornește din preliminariile Champions League.

Explicația pentru această situație ține de faptul că, dacă o formație e învinsă în calificările Ligii Campionilor, ea „retrogradează“ în preliminariile Europa League. Dacă pierde și aici, atunci va pica în calificările Conference League.

Întâlnim o situație oarecum similară și în Europa League, cu precizarea că echipele care sunt învinse aici mai primesc o singură șansă, în preliminariile Conference League.

Pornind de aici, FCSB tocmai a pus Drita într-o situație rușinoasă pentru campioana din Kosovo. Pentru că Drita și-a început parcursul european din turul I preliminar Champions League și, după eliminări succesive, riscă acum să încheie socotelile cu cupele europene! Pentru a evita această contraperformanță uriașă, Drita trebuie să treacă de Differdange (Luxemburg), în play-off-ul Conference League.

Șapte echipe sunt pe „lista rușinii“

De remarcat că nu doar Drita a ajuns în situația de a fi eliminată din Europa, deși și-a început parcursul în Champions League. Pe „lista rușinii“ mai sunt șase formații, care au fost eliminate din turul II preliminar Champions League, apoi au pierdut în turul III preliminar Europa League, iar acum sunt cu pericolul eliminării în față, în play-off-ul Conference League.

Iată cum arată „lista rușinii“:

*Drita (Kosovo)

*Servette (Elveția)

*Shelbourne (Irlanda)

*Noah (Armenia)

*RFS (Letonia)

*Breidablik (Islanda)

*Hamrun Spartans (Malta)

