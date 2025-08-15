Noul sezon din Serie A începe în weekendul 23/24. Inter Milano debutează în noua stagiune luni, 25 august, de la ora 21:45, împotriva lui Torino, pe stadionul ”Giuseppe Meazza”.



Chivu a bifat deja patru apariții pe banca ”nerazzurrilor” în meciuri oficiale. E vorba despre jocurile de la Campionatul Mondial al cluburilor din luna iunie, când Inter a ajuns până în optimi.



Echipa din Milano e încheiat pe primul loc în Grupa E cu șapte puncte, după 1-1 cu Monterrey, 2-1 cu Urawa și 2-0 cu River Plate. În optimi a pierdut cu Fluminense, scor 0-2.



Specialiștii sunt convinși: Interul lui Chivu are cele mai mari șanse să câștige Serie A. Cine termină pe 2



Pentru noul sezon din Serie A, analiștii de la Opta susțin că Inter are cele mai mari șanse să câștige campionatul, cu 35 de procente. Trupa lui Chivu este urmată de Napoli cu 13.7 procente în cursa pentru titlu.



Atalanta are 12.5 procente, în timp ce AS Roma are 10.5, Juventus, 7.5, iar AC Milan, 7.3.