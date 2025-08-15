Specialiștii sunt convinși: Interul lui Chivu are cele mai mari șanse să câștige Serie A. Cine termină pe 2

Specialiștii sunt convinși: Interul lui Chivu are cele mai mari șanse să câștige Serie A. Cine termină pe 2
Cristian Chivu (44 de ani) este antrenorul lui Inter Milano.

Noul sezon din Serie A începe în weekendul 23/24. Inter Milano debutează în noua stagiune luni, 25 august, de la ora 21:45, împotriva lui Torino, pe stadionul ”Giuseppe Meazza”. 

Chivu a bifat deja patru apariții pe banca ”nerazzurrilor” în meciuri oficiale. E vorba despre jocurile de la Campionatul Mondial al cluburilor din luna iunie, când Inter a ajuns până în optimi.

Echipa din Milano e încheiat pe primul loc în Grupa E cu șapte puncte, după 1-1 cu Monterrey, 2-1 cu Urawa și 2-0 cu River Plate. În optimi a pierdut cu Fluminense, scor 0-2.

Specialiștii sunt convinși: Interul lui Chivu are cele mai mari șanse să câștige Serie A. Cine termină pe 2

Pentru noul sezon din Serie A, analiștii de la Opta susțin că Inter are cele mai mari șanse să câștige campionatul, cu 35 de procente. Trupa lui Chivu este urmată de Napoli cu 13.7 procente în cursa pentru titlu.

Atalanta are 12.5 procente, în timp ce AS Roma are 10.5, Juventus, 7.5, iar AC Milan, 7.3.

Inter pregătește bomba: transfer de 50 milioane de euro

Cristi Chivu îl vrea pe Manu Kone de la AS Roma, mijlocașul francez de 24 de ani care a impresionat în ultimul sezon la echipa capitolină. 

Potrivit presei din Italia și Franța, negocierile dintre cele două cluburi sunt avansate, cu discuții constante privind prețul final. Roma cere 50 de milioane de euro, în timp ce oferta Interului s-ar situa între 30 și 42 de milioane, plus bonusuri.

Kone, adus de Roma vara trecută de la Borussia Monchengladbach pentru 18 milioane de euro, s-a impus rapid. Chivu îl vede ca pe o piesă-cheie în reconstrucția liniei de mijloc, mai ales după ce unele soluții experimentate nu au oferit randamentul dorit.

Roma e dispusă să îl vândă pentru a-și finanța două mutări importante în Premier League: Jadon Sancho (Manchester United) pentru 23 de milioane de euro și Leon Bailey (Aston Villa), împrumut cu opțiune de cumpărare.

